Appuntamento al Teatro Villa: si alza il sipario su "Le città Invisibili"

Dopo il primo spettacolo domenicale che ha portato a San Clemente una versione di “Moby Dick” da sold-out, domenica 3 marzo al Teatro Villa di San Clemente arriva “Le città invisibili”: torna in prima assoluta, in versione da palcoscenico, la nuova produzione teatrale di Città Teatro dedicata allo scrittore italiano fra i più importanti della nostra cultura, dopo la programmazione errante dell’estate 2023 nei borghi più belli della Valconca, oggi fra gli spettacoli per famiglie della domenica pomeriggio “A teatro con mamma e papà”. In scena Mirco Gennari, Valentina Golfieri, Athos Milanese e Giorgia Penzo, per la drammaturgia di Davide Schinaia, i costumi di Paul Mochrie e le coreografie di Jon Beney e Valentina Golfieri.

Cosimo è un viaggiatore alla scoperta dei territori vasti e inesplorati dell'Imperatore d'Oriente, talvolta sconosciuti anche a lui stesso. Leggerezza e umorismo sono la cifra di queste "Città Invisibili", raccontate, cantate, danzate grazie ai quattro poliedrici cantastorie che accompagnano lo spettatore nell’universo di Calvino, saltando dalle città immaginate dei racconti di Marco Polo (Le Città invisibili), al “Cosmo-comico” di Qfwfq (Le Cosmicomiche), con un omaggio al Barone Rampante. Passando per gesti coreografici e canzoni originali, con piccoli oggetti che si trasformano e suonano, con lo spirito del cantastorie che ha più storie in mente di quante riesce a narrare, viaggeremo dalla terra alla luna e ritorno, fra acchiapparelle di pianeti dispettosi a suoni di carovane nell’oriente del Kublai, alla scoperta di ciò che è sotto gli occhi di tutti ma solo la fantasia riesce a svelare nella sua essenza. Uno spettacolo che sa stupire e divertire il pubblico di tutte le età perché è teatro puro.