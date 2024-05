Appuntamento alla Biblioteca Baldini per “disegnare le favole e raccontarle con il Teatro"

Riconosciuta dal Centro nazionale per il libro e la lettura d’intesa con ANCI una “Città che legge”, Verucchio aderisce con la Biblioteca "Don Milani" al Maggio dei Libri 2024 con un progetto mirato per i bambini denominato “Disegnamo le favole e poi le raccontiamo con il Teatro Kamishibai”: un laboratorio didattico a cura di Franco Baldoni nelle mattinate del sabato fino a fine mese.

“Aderiamo al Maggio dei Libri dal 2016 in un percorso in cui la nostra Biblioteca rivolge particolare attenzione al mondo dei ragazzi organizzando costantemente letture ad alta voce con la partecipazione attiva di genitori, docenti ed educatori insieme ai volontari del gruppo Ci.Vi.Vo ‘Amici della Biblioteca’” spiega la direttrice Lisetta Bernardi: “Quest’anno invitiamo tutti i bambini di età 6-10 anni a una serie di incontri con l'artista e performer Franco Baldoni che spiegherà loro come costruire e narrare una favola con il teatrino Kamishibai. Ogni bambino/a sarà guidato e

invitato a creare la sua storia, inventando sia il testo che i disegni; poi la leggerà agli altri partecipanti nei tre incontri in programma sabato 11, 18 e 25 maggio dalle 10 alle 11:30 circa”.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l'iscrizione in biblioteca