Appuntamento con i laboratori creativi al Museo della Regina

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 12 e 19 dicembre, ore 10,00, il Museo della Regina di Cattolica ospiterà due laboratori creativi per bambini e bambine ispirati agli angioletti tipici dell'opera del pittore Cesare Pronti, in mostra alla Galleria S. Croce fino al 9 gennaio 2022. Il laboratorio "Pronti? si parte...in viaggio verso il cielo", a cura di Gemma Felici, intende avvicinare anche i più piccoli all'opera del più antico esponente della pittura di Cattolica con divertenti giochi e attività creative. In particolare, la mattina del 12 dicembre è dedicata a bambini e bambine dai 4 ai 6 anni, mentre la mattina del 19 dicembre si rivolge a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni. Numero limitato. Prenotazione obbligatoria