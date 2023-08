Appuntamento con il romanzo storico italiano contemporaneo e la scrittrice Emanuela Fontana

“La storia immaginata. Narrazioni tra verità storica e invenzione letteraria” è il titolo della nuova rassegna letteraria dedicata al romanzo storico italiano contemporaneo, promossa dalla Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini. Ad aprire il ciclo di appuntamenti sarà la presentazione de La correttrice. L’editor segreta di Alessandro Manzoni (Mondadori 2023), volume scritto da Emanuela Fontana che interverrà venerdì 25 agosto (ore 21:00) presso la corte della Biblioteca Civica Gambalunga. A conversare con l’autrice il professor Luigi Weber, docente di letteratura contemporanea all’Università di Bologna.

La correttrice. L’editor segreta di Alessandro Manzoni una storia romanzata ma creata sulla base di una vicenda vera: la storia di “Madamigella Luti” a lungo ignorata, e oggi finalmente protagonista di un romanzo tutto dedicato a lei.

"Una bambinaia esperta di libri?" Con la domanda del marchese D'Azeglio inizia l'avventura di Emilia Luti, giunta a Milano come bambinaia di Rina, figlia di Massimo D’Azeglio e nipote dello stesso Manzoni. Emilia inizia così a frequentare casa Manzoni e conosce lo scrittore, reduce dal successo del suo romanzo I promessi sposi, di cui stava in quel momento preparando la ristampa in un'edizione illustrata e riveduta nella lingua, per avvicinarla ancora di più a un fiorentino capace di parlare a tutti, "una lingua che diventi la lingua degli italiani". Il grande scrittore, colpito dalle sue osservazioni, chiede chiarimenti alla giovane fiorentina, schietta, sagace e libera, cominciando a inviarle bigliettini contenenti le espressioni di cui non è soddisfatto. Sullo sfondo delle vicissitudini della famiglia Manzoni, il romanzo racconta quell'impresa, il lavoro paziente e certosino che accompagnò la stesura del grande romanzo così come è giunta nelle nostre mani, quel viaggio insieme, attraverso i dubbi e il confronto sui grandi temi universali dei Promessi sposi, portando alla luce la storia di una donna dimenticata che ebbe un ruolo fondamentale nella revisione linguistica di uno dei romanzi più noti e celebrati della letteratura italiana e mettendo in risalto l'umiltà del più grande autore ottocentesco che si affidò a una bambinaia per cercare una lingua unita, comune, forse l'obiettivo più alto della sua vita.

A presentare al pubblico riminese questa storia “manzoniana” sarà, insieme all’autrice, il professor Luigi Weber docente di letteratura contemporanea all’Università di Bologna, che al Manzoni ha dedicato parte delle sue ricerche. A lui anche il compito di fornire coordinate interpretative da tener presenti per tutta la rassegna, pensata per mettere in contatto scrittori e lettori, alla ricerca delle ragioni di alcuni recenti successi letterari, di possibili chiavi di lettura e comprensione dei meccanismi che sostengono la costruzione narrativa del genere “romanzo storico”, dei rapporti di seduzione reciproca tra storiografia e letteratura.

Emanuela Fontana è nata a Milano, ma vive da molti anni a Roma. È insegnante, giornalista e guida escursionistica, ed è stata finalista alla XXI edizione del premio Calvino. Il suo esordio, pubblicato da Mondadori nel 2021, è Il respiro degli angeli. Vita fragile e libera di Antonio Vivaldi, il primo romanzo che ricostruisce la vita del geniale compositore delle Quattro stagioni. Quest’anno, in concomitanza con il 150° anniversario della morte di Manzoni, è uscito il romanzo La correttrice. L’editor segreta di Alessandro Manzoni, che ha già ricevuto come riconoscimento la candidatura al Premio Manzoni Romanzo Storico 2023.

Ingresso gratuito, senza prenotazione

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione