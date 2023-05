Appuntamento "doppio" e rinnovato con il gusto: torna la 36° edizione della Sagra del Fungo Prugnolo

Nel fine settimana di sabato 27 e domenica 28 maggio, nella cittadina di Miratoio torna la tradizionale Sagra del Fungo Prugnolo che in occasione della 36° edizione, prenderà "doppiamente" per la gola buongustai e amanti di questa squisitezza e rarità gastronomica.

I festeggiamenti si apriranno nel pomeriggio di sabato 27 e si proseguità per l'intera giornata di domenica 28 maggio, tra stand gastronomici, attività in natura, conferenze, mercatino dell’artigianato, musica, laboratori e spettacoli per adulti e bambini. Ospite speciale della domenica l’artista internazionale Moses Concas che con le sua armonica beatbox è stato vincitore del rinnomato programma televisivo Italia’s Got Talent ed è stato ospite all'America’s Got Talent.

La partecipazione attiva di tutti gli abitanti della piccola frazione di Pennabilli e le professionalità messe in campo, hanno reso la manifestazione un appuntamento imperdibile, non solo per gli avventori della Valmarecchia, ma anche per gli abitanti delle regioni limitrofe (Toscana e Marche): la sagra è un volano per lo sviluppo turistico-culturale e la valorizzazione delle bellezze naturali, paesaggistiche e tradizionali della piccola comunità che la ospita, situata alle porte del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello.

Il fungo prugnolo: rarità e prelibatezza

Il fungo Tricholoma georgii, detto comunemente “Prugnolo o Spignolo” è un fungo raro e molto prelibato che si trova nelle zone di alta collina-montagna dell’Italia centrale nei mesi di aprile-maggio. Un manuale scientifico della seconda metà del ‘500, parla del “Prugnolo” come di un “cibo per principi”, riservato in genere “per le mense dei signori e dei nobili, ai quali non si può fare un regalo più gradito”. E’ nota, infatti, l’innata abitudine di questo fungo di nascere e scomparire in brevissimo tempo. Raro dunque e molto prelibato, il prugnolo è sempre più richiesto ed apprezzato sulle tavole dei buongustai.

Il programma :

Sabato 27 maggio

In collaborazione con l’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello alle ore 15:00 si potrà partecipare ad un’escursione in natura con un panorama superbo e l’esplorazione di alcune piccole grotte storicamente frequentate con la guida e geologa Veronica Guerra (visita gratuita su prenotazione).

Alle ore 17:00 si terrà una conferenza a carattere storico su Miratoio, presiede e modera Enio Renzi, interverranno: Lorenzo Valenti che presenterà la Società degli studi storici per il Montefeltro, Simone de Fraja con racconti intorno alla fortificazione di Miratoio, Marco Renzi che approfondirà le tradizioni magiche e la medicina popolare a Miratoio.

A partire dalle ore 19:00 avranno inizio “I sabati del villaggio”: una rassegna organizzata da ente Parco Sasso Simone e Simoncello, con i balli popolari de i Doctor Folk.

Dalle ore 19:30 apertura degli stand gastronomici che serviranno ottime tagliatelle al fungo prugnolo ed altre specialità locali.

Durante la serata musica con il dj Diego Zerbini.

Domenica 28 maggio

Alle ore 11:00 Santa Messa presso la Chiesa parrocchiale di Sant’Agostino.

Dalle ore 12:30 apertura degli stand gastronomici che serviranno ottime tagliatelle al fungo prugnolo, cascioni patate e prugnolo ed altre specialità locali. Nel pomeriggio, oltre ai giochi a premi, il mercatino dell’artigianato e il truccabimbi, i più piccoli potranno partecipare al "Giardino delle bolle": un laboratorio “magico” per creare

bolle giganti. Sempre nel pomeriggio di domenica, si potrà assistere alle performance dell’artista internazionale

Moses Concas genio dell’armonica e del beatbox.

A seguire musica dal vivo del ballo liscio con Emiliano’s band e spettacolo di fuochi pirotecnici.

Il parcheggio è ampio e gratuito