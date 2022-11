Appuntamento in biblioteca con Paola Barbato ed i suoi thriller per ragazzi

Il 2023 segnerà il 50esimo anno di vita del "Gran Giallo città di Cattolica", il premio letterario italiano riservato alla narrativa gialla e noir. Per celebrare l'importanza di questo anniversario l'Amministrazione Comunale, a cura dei servizi culturali, sta organizzando una serie di eventi preparatori che sfoceranno nei veri e propri festeggiamenti in programma tra il 12 ed il 18 giugno 2023 nel corso della prossima edizione del MystFest.

In questo contesto, martedì 15 novembre, alle ore 17:30, il Centro Polivalente-Biblioteca Comunale di Piazza della Repubblica 31, ospiterà l'autrice Paola Barbato che presenterà le sue opere "La Cattiva strada" (Piemme) e "La piega del tempo" (Il battello a Vapore). Converserà con l'autrice Antonino Di Gregorio (paroledarancio).



"La Barbato - spiegano gli organizzatori dell'incontro - scrive thriller da sempre, da qualche anno ha iniziato a farlo anche per i ragazzi. Ha una voce che sa essere modulata e garbata per il pubblico di ogni fascia di età. Ci fa riflettere sul mondo e su noi stessi. Perché il male esiste, ma se hai gli strumenti per affrontarlo è meglio. L'autrice incontrerà i lettori di ogni età e gusto e racconterà gli ultimi due sue lavori: La cattiva strada edito da Piemme e La piega del tempo pubblicato da Il Battello a Vapore, senza farci mancare divagazioni su sceneggiatura dei Fumetti (è sceneggiatrice di Dylan Dog. Bonelli, da più di venti anni), scrittura cinematografica e autobiografica. Ogni incontro con Paola Barbato, lascia spunti di riflessione e nonostante i suoi scritti siano sempre votati al brivido, lascia sempre una sensazione di tranquillità. Vi aspettiamo per questo primo appuntamento della rassegna Verso il 50° compleanno del Premio Gran Giallo Città di Cattolica 1973-2023".

Paola Barbato - Classe 1971, è milanese di nascita, bresciana d'adozione, prestata a Verona dove vive con il compagno, tre figlie e tre cani. Scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, tra cui Dylan Dog, ha pubblicato Bilico, Mani nude (vincitore del Premio Scerbanenco), Il filo rosso, Non ti faccio niente e Io so chi sei (il primo titolo di una trilogia). Ha scritto e co-sceneggiato per la Filmmaster la fiction Nel nome del male, con Fabrizio Bentivoglio. Con Piemme ha pubblicato Non ti faccio niente, Io so chi sei, Bilico, Mani nude, Zoo, Vengo a prenderti, L'ultimo Ospite

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti