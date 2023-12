Appuntamento in musica con il talento del giovane Nicolò Ferdinando Cafaro

Ribalta per i giovani talenti alla Sagra Musicale Malatestiana con il recital pianistico del ventenne Nicolò Ferdinando Cafaro. Sul palco del Teatro Galli domenica 10 dicembre alle ore 17:00 debutta il vincitore del prestigioso "Premio Venezia 2022" che affronta un concerto che dalle settecentesche sonate di Domenico Scarlatti si spinge fino a Gaspard de la nuit che Maurice Ravel compose ispirandosi agli spettrali poemi in prosa scritti da Aloysius Bertrand. Con un tuffo nel romanticismo il programma del recital si completa con la Ballata n. 1 in Sol minore, Op 23 di Frédrich Chopin e le Sette fantasie op.116 di Johannes Brahms.

Nicolo? Cafaro, classe 2000, e? allievo di Graziella Concas presso il Conservatorio di Catania. Frequenta, a tutt’oggi, il biennio accademico di primo livello in pianoforte ove ha gia? conseguito la laurea con il massimo dei voti e la lode. Si afferma in numerosi importanti concorsi pianistici nazionali ed internazionali, tra cui il Concorso Nazionale Giulio Rospigliosi di Lamporecchio e Concorso “Giovani Musicisti Citta? di Treviso”. A quindici anni e? finalista al 1° Concorso Internazionale “Vladimir Krainev” di Mosca. A diciannove anni vince il sesto premio alla prestigioso Concorso pianistico Ferruccio Busoni. Dall’età? di dodici anni e? seguito anche da Leonid Margarius, e dal 2017 partecipa ai corsi di Alto Perfezionamento tenuti dal maestro presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola. Cafaro vanta gia? una fitta attivita? concertistica per importanti istituzioni musicali e teatri. Recente e? la sua affermazione al teatro La Fenice di Venezia, vincendo la 38esima edizione del concorso pianistico “Premio Venezia 2022”.

Concerto realizzato in collaborazione con WunderKammer Orchestra

Ingresso unico: 10€