Apre Big Mostra ccp, un’occasione di riflessione e riscoperta

Il 26 giugno apre a Cattolica Big Mosta CCP (centro culturale Polivalente). Un'allestimento che il Centro Culturale Polivalente (Ccp) ha voluto presentare in occasione del 750° compleanno della città di Cattolica, una mostra dedicata a se stesso oltre che essere anche un'occasione estemporanea di riflessione e di ri/scoperta. ??Big Mostra CCP si snoda per temi portanti che concettualmente sfumano l'uno nell'altro: grafica, balneare, memoria, MystFest, biblioteca, attraverso un percorso sviluppato in maniera non sistematica, privo di cronologia e gerarchia. In essa sono esposti gli originali-realizzati-a-mano di iniziative prodotte o di opere depositate in 50 anni di attività, in una sorta di Wunderkammer culturale che forse è più assimilabile ad un mercatino che ad una mostra antologica (già fatta in passato e che entra anch'essa a far parte dell'esposizione). In Big Mostra Ccp l'osservatore ha piena libertà di associazione e di ricordo.?La mostra, curata da Maurizio Castelvetro e da Catia Corradi, storicizza tutto: contenuti, contenitori, espositori, ciò che è (stato) visibile, ciò che è invisibile, gadget e premi, esemplari unici e copie multiple... lo stesso luogo dell'esposizione è stato riportato alla condizione iniziale in cui venne inaugurato.??Un grande tritatutto, insomma, ad evocare quella che è l'esperienza di navigazione spesso casuale e caotica che ogni giorno ci troviamo a vivere per mezzo di un medium "freddo" come la televisione – secondo la definizione di McLuhan – o "freddissimo" quale sono Internet e le reti social. E se "il mezzo è il messaggio" ovvero il messaggio che ogni medium trasmette è costituito anche dalla natura del medium stesso, allora il Centro Culturale Polivalente è il messaggio.???Big Mostra Ccp, come tutto il programma dei 750 anni della città di Cattolica, nasce dalla stretta collaborazione dei servizi culturali del Comune di Cattolica e non a caso inaugura nella giornata finale del MystFest dato che la sezione speciale Giallo Mulazzani è parte integrante del percorso espositivo saranno infatti presenti all’inaugurazione i componenti della Giuria del Gran Giallo. E per chi negli anni avesse perduto l'occasione di acquistare un manifesto, un catalogo, una cartolina, sarà possibile farlo in un apposito bookshop dedicato. ??Big Mostra Ccp rimane aperta fino al 30 ottobre 2021 al centro Culturale Polivalente in Piazza della Repubblica 31, Cattolica?biblioteca@cattolica.net. Orari: lunedì dalle 15 alle 18, martedì-venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9,30 alle 12,30?apertura serale dalle 21 alle 23 nei martedì di luglio e agosto a partire dal 13 luglio 2021





