“Aprirsi un varco” mostra dedicata a Luca Scarpellini, artista riminese scomparso recentemente

Venerdì 25 marzo, ore 18, alla Galleria dell’Immagine di Rimini inaugura la mostra dal titolo “Aprirsi un varco” una retrospettiva dedicata all’artista riminese Luca Scarpellini, recentemente scomparso. In mostra le opere prodotte nel periodo che va dagli anni ottanta (anni in cui l’artista iniziò la sua ricerca) agli anni novanta, periodo quest’ultimo in cui il lavoro di Luca Scarpellini maturò. "Aprirsi un varco" è una importante occasione per scoprire il lavoro di un grande talento riminese, un artista che non ha saputo o voluto affermarsi come avrebbe meritato, ma che ha prodotto numerose opere di qualità con grande passione e generosità e che ora è possibile ammirare e riscoprire. La ricerca di Luca Scarpellini nasce tra gli studi artistici (liceo e accademia) e la bottega artigiana del padre. È in questa bottega che Luca trova i materiali della sua pittura: resine, plastiche, oggetti di recupero... che va a depositare sulla “tela” fissandoli con scagliola e colle dei generi più disparati. Dal bianco della scagliola emergono materiali e colori, come in una nebbia magica. Sono opere quelle di Luca che si lasciano guardare senza mai stancare lo sguardo. Oggetti, trame e colori in perfetto equilibrio compositivo. Una particolare attenzione Luca Scarpellini ha dedicato all’utilizzo del colore. A causa di un disturbo alla vista, il pittore aveva una percezione del cromatismo imprecisa. Malgrado questo riusciva, dosando i suoi materiali a creare delle composizioni in grado di soddisfare sia il suo sia il nostro sguardo. Durante gli anni di Accademia di Belle Arti (Ravenna e Bologna metà anni ottanta) Luca Scarpellini ha collaborato con il Centro Giovani Arti Visive del Comune di Rimini organizzando cicli di esposizioni dedicate a giovani artisti e conferenze dedicate allo studio dell’arte contemporanea. Luca Scarpellini è stato anche l’ideatore e proprietario de “L’Age d’Or” una libreria e galleria d’arte nel centro di Rimini. In una perfetta magia di gesso, resine e oggetti, le opere di Luca Scarpellini sono ora pronte ad “Aprirsi un varco” nel cuore di un nuovo pubblico. La mostra sarà aperta il giovedì, il venerdì e il sabato dalle 16 alle 19. ingresso libero