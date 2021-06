Arancionè, quattro serate tra fiabe, racconti e picnic sul prato del castello

Torna anche quest'anno l'appuntamento con Arancionè la notte al castello dei bambini, ideata da Fratelli Di Taglia e Comune di Coriano in collaborazione con Arcipelago Ragazzi, Terre di Coriano, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, il patrocinio di Gruppo Hera Il 26 giugno, 3, 10 e 17 luglio dalle 20.45 alla corte del Castello di Coriano si svolgeranno serate dedicate alla letteratura per ragazzi raccontate e musicate dal vivo, con le illustrazioni dei libri proiettate su maxi-schermo! Novità di quest'anno: La tana dell'Orso Gugo! L'Orso Gugo vi aspetta nella sua tana per raccontare a tutti i bambini le sue mirabolanti avventure. Ogni sera saranno raccontate fiabe e letture animate di libri per ragazzi in collaborazione col Premio Andersen, dove la fantasia sarà la vera protagonista. Tante sorprese vi aspettano! Prima dell'inizio spettacolo Picnic plastic free sull'erba morbida del Castello. Posate e contenitori per il cibo saranno 100% naturali, riciclabili e sostenibili, realizzati con amido di mais. Oltre al Pic-nic, la cantinetta della corte offre un punto di ristoro all'ingresso della Corte del Castello, dove poter gustare piadine farcite cotte al momento, pizzette, i buonissimi dolci di Cinzia, vino per gli adulti, acqua e succhi per i bambini...e tanto altro. Mercatino di libri per ragazzi a cura della libreria per ragazzi: Viale dei ciliegi 17 - Rimini Dalle ore 21:30 Fiabe e letture animate di libri per ragazzi, in collaborazione con il Premio Andersen A cura della Compagnia Teatrale Fratelli di Taglia Musiche dal vivo di Massimo Modula e Giacomo Depaoli. Illustrazioni originali dei libri proiettate su Maxi-schermo. Il prato del Castello sarà delimitato da posti distanziati e contingentati per garantire la massima sicurezza anti-covid 19. Prenotazione obbligatoria anche per chi non prende il cestino pic-nic, per posti limitati. Ingresso compreso di cestino picnic. Bambini € 12 (fino a 14 anni), adulti € 15. Ingresso solo spettacolo € 5 Info e prenotazioni tel. 329 9461660

