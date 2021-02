Teatro Valdoca online con "Mistero cosmico comico"

Teatro Valdoca abita L’arboreto – Teatro Dimora a Mondaino venerdì 12 febbraio - dalle ore 16.00 alle ore 22.00 - sul canale Vimeo di Teatro Valdoca renderà disponibile un video che ripercorre alcuni momenti del lavoro della residenza creativa per la creazione della nuova opera “Mistero Cosmico Comico. Secondo studio liberamente tratto da Pinocchio”. I video montati da Simona Diacci Trinity ha visto impegnati Cesare Ronconi per regia, allestimento e luci, Mariangela Gualtieri per la composizione del testo e in scena, con Chiara Bersani, Silvia Calderoni, Matteo Ramponi. Al canto, Elena Griggio e Silvia Curreli, con le musiche dal vivo di e con Attila Faravelli, Enrico Malatesta, Ilaria Lemmo. A completare il video, le parole e i pensieri della compagnia. Più che un documento, un’opera a sé stante, che introduce figure e temi emersi nel lungo viaggio verso Pinocchio, da condividere in una comunità ‘virtuale’. «Un omaggio al residuo di infanzia che permane nell’età adulta, “l’Eldorado dell’infanzia ribelle”», scrive Gualtieri. «Quella prima infanzia anarchica nella quale non si ascolta nessuno, nella quale appena si può camminare si va, si va, e si conosce solo la vita, e tutto mostra il suo lato infinito, il lato che sconfina con l’ombra». Collaborazione luci: Stefano Cortesi; fonico: Andrea Zanella/Michele Bertoni; cura e ufficio stampa Lorella Barlaam; consulenza amministrativa Cronopios.