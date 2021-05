L'Arboreto accogle l'Accademia bizantina

L'arboreto - Teatro Dimora di Mondaino accoglie in residenza artistica dal 27 maggio al 4 giugno l'Accademia Bizantina per le prove e le registrazioni delle opere di Felix Mendelssohn, Sinfonia n.4 op. 90 “Italiana”, e Robert Schumann, Sinfonia n. 3 op. 97 “Renana”. L'ensemble è diretto da Ottavio Dantone, mentre Alessandro Tampieri riveste il ruolo di Concertmaster. Accademia Bizantina e il suo direttore Ottavio Dantone, orchestra ravennate specializzata nel repertorio Barocco, con pieno titolo e l’onestà intellettuale frutto di scrupolosi studi, si accosta al repertorio Romantico con l’incisione dei brani di due autori estremamente rappresentativi nella storia della musica del loro periodo. La scelta dei brani in programma è dettata dalla presenza di profonde influenze dovute allo studio, da parte dei compositori classici, della musica di Johann Sebastian Bach che rimasero talmente colpiti dalla potenza e dalle capacità contrappuntistiche del noto compositore barocco, da lasciarne traccia nelle loro composizioni. In seguito alla residenza artistica, Accademia Bizantina si esibirà con lo stesso repertorio nella serata di sabato 5 giugno alle 21.30 alla Rocca Brancaleone nell'ambito del Ravenna Festival.