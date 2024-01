La storia è servita in tavola, torna a Riccione la rassegna "Archeologia del gusto"

Le conferenze in programma al Palazzo del Turismo sono ad ingresso libero. Prenotazione obbligatoria con posto assegnato al tavolo per degustazioni guidate

Prezzo Le conferenze in programma al Palazzo del Turismo sono ad ingresso libero. Prenotazione obbligatoria con posto assegnato al tavolo per degustazioni guidate

A Riccione torna “Archeologia del gusto. La storia è servita” la rassegna del Museo del Territorio dedicata all’alimentazione dei secoli passati per raccontare al pubblico le abitudini alimentari e conviviali di civiltà differenti utilizzando le fonti archeologiche. Due gli appuntamenti in calendario al Palazzo del Turismo, in programma nelle giornate del 21 gennaio e del 4 febbraio. Il ciclo di conferenze è giunto quest’anno alla nona edizione e ha coinvolto negli anni un folto pubblico condotto sapientemente alla scoperta delle pietanze e degli usi a tavola nell’antichità.

La ceramica da tavola islamica

Domenica 21 gennaio, alle ore 17:30, inaugura la rassegna il primo incontro curato dalla professoressa Serenella Mancini dell’Università di Bologna dal titolo “Ad ogni cibo il suo contenitore: esempi di vasellame da tavola nella produzione ceramica islamica”. Il pubblico sarà guidato alla scoperta dell’affascinante mondo della ceramica da tavola islamica focalizzando l’attenzione sull’influenza della cultura culinaria nella realizzazione di alcuni pregiati manufatti tra VIII e XIII secolo. L’incontro fornirà una prospettiva approfondita sulla connessione tra forma e funzione nel vasellame islamico e sullo stretto legame tra contenitore e pietanza che spesso adottano la stessa nomenclatura nella lingua araba.

L’alimentazione ai tempi di Ötzi

Il secondo appuntamento di domenica 4 febbraio, alle ore 17:30, indaga l’alimentazione nell’Età del rame in area alpina ed è presentato dal professor Andreas Putzer del Museo Archeologico dell’Alto Adige di Bolzano: “Tutto fumo e niente arrosto. L’alimentazione ai tempi di Ötzi”. L’eccezionale scoperta della celebre mummia, avvenuta il 19 settembre 1991 sul Tisenjoch nelle Alpi dell'Ötztal ad un'altitudine di 3.210 metri sul livello del mare, è stata fondamentale per diverse discipline scientifiche e ha arricchito la conoscenza della vita quotidiana dell’uomo preistorico. Nel corso degli studi svolti sulla mummia è stato possibile conoscere gli ultimi pasti di Ötzi e ampliare così le conoscenze sull'alimentazione nell’Età del rame.

Le due conferenze saranno seguite dall’appuntamento speciale con due degustazioni guidate a cura dell’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Severo Savioli di Riccione. In collaborazione con i relatori intervenuti, i professori e gli studenti dell’Istituto alberghiero proporranno alcuni piatti del passato. Le degustazioni si svolgono presso l’Istituto alberghiero (viale Piacenza, 25) a Riccione.

Per partecipare alle degustazioni al costo di 28€ è richiesta la prenotazione entro il giovedì precedente alla conferenza al Museo del territorio (viale Lazio, 10).

La prenotazione è obbligatoria con posto assegnato al tavolo.

Le conferenze in programma al Palazzo del Turismo sono ad ingresso libero