“Archeologia del gusto", la storia è servita in tavola

Domenica 22 gennaio, primo appuntamento con l?Archeologia del gusto, il ciclo di conferenze e di degustazioni di pietanze del passato che porta letteralmente in tavola la storia.

L?edizione 2023, realizzata in collaborazione con l?Istituto Professionale di Stato Servizi per l?Enogastronomia e l?Ospitalità Alberghiera Severo Savioli di Riccione, è caratterizzata da quattro appuntamenti domenicali con

conferenze a tema nelle sale del Palazzo del Turismo e presso il Museo del Territorio ed è impreziosita dalle degustazioni guidate che si svolgeranno al termine di ogni conferenza presso l?Istituto S. Savioli, dove verranno cucinati, in accordo con i relatori, i piatti tipici dei vari periodi storici presi in esame.



La storia del cibo: dalla predazione alla produzione

Il primo incontro con la cucina del passato (22 gennaio ore 17:30 Palazzo del Turismo) vede la partecipazione del professor Antonio Curci dell?Università di Bologna, il quale illustrerà la cultura del cibo nell?età preistorica durante la

conferenza dal titolo Dall?economia di predazione all?economia di produzione: quando l?uomo inizia a produrre il proprio cibo. La domenica successiva (29 gennaio ore 17:30 Palazzo del Turismo), il tour culinario e storico incontra l?enologia nell?appuntamento intitolato Il vino dell'esilio. Erode sui Pirenei, nel corso del quale il professor Daniele Manacorda, archeologo e già professore presso le Università di Siena e Roma Tre, prenderà in esame la cultura alimentare nel periodo classico.



Le ricette del Mediterraneo medievale

L?archeologia del gusto prosegue il suo cammino alla scoperta dei sapori del passato anche nel mese di febbraio (5 febbraio ore 17:30, Museo del Territorio, ingresso su prenotazione) con la conferenza Tutti a tavola. Produzione e invenzione di nuove ricette nel Mediterraneo medievale, che vede la partecipazione di Enrico Cirelli, ricercatore presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell?Università di Bologna. L?appuntamento prenderà in esame la cultura del cibo nel periodo tardo antico e medievale e sarà seguito dalla visita guidata alla mostra Archeologia a Riccione. A fine conferenza è prevista una degustazione di vini fermentati in anfora.

Domenica 12 febbraio (ore 17:30 Palazzo del Turismo), ultimo incontro con le pietanze del passato: l?archeologa Elena Rodriguez illustrerà la cultura del cibo in età villanoviana durante la conferenza dal titolo La tavola dei principi villanoviani tra sapori e saperi.



Le degustazioni: come prenotare

Le conferenze del 22, 29 gennaio e 12 febbraio saranno seguite da una degustazione a cura dell?Istituto Professionale di Stato Servizi per l?Enogastronomia e l?Ospitalità Alberghiera Severo Savioli di Riccione in collaborazione con i relatori. La prenotazione è obbligatoria con posto assegnato al tavolo.



Per consentire agevolmente lo spostamento dei partecipanti dal Palazzo del Turismo all?Istituto S. Savioli è stato previsto un servizio di navetta gratuito.