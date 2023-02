Ultimo incontro con le pietanze del passato: "Archeologia del Gusto" porta in tavola il Medioevo e le sue ricette

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La dieta dei monaci durante il Medioevo? Consumavano tantissimo cibo e bevevano anche quattro litri di birra o vino al giorno.

È una delle curiosità emerse ieri durante la terza conferenza di Archeologia del Gusto. La storia è servita, “Tutti a tavola. Produzione e invenzione di nuove ricette nel Mediterraneo medievale” con Enrico Cirelli, ricercatore presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna che ha sfatato il mito dei "secoli bui del Medioevo" elencando le numerose invenzioni dell'età di mezzo che ancora oggi utilizziamo come i bicchieri in vetro e le forchette.

Sala gremita anche per la terza conferenza. Questa volta l’appuntamento ha preso in esame la cultura del cibo nel periodo tardo antico e medievale e a seguire si è svolta la visita guidata alla mostra Archeologia a Riccione.

“Non sono mancati gli aneddoti sull'invenzione delle polpette da parte del cuoco Martino, del gorgonzola e dell'antenato del parmigiano-reggiano che ha origini piacentine. - ha raccontato Andrea Tirincanti, responsabile del Museo del Territorio e organizzatore del ciclo di conferenze - Molto partecipato anche il momento di divulgazione dedicato alle scoperte della prima campagna di scavo al castello degli Agolanti, ricerca che proseguirà a giugno”.

Domenica 12 febbraio (ore 17:30 - Palazzo del Turismo) ultimo incontro con le pietanze del passato vedrà la presenza dell’archeologa Elena Rodriguez che illustrerà la cultura del cibo in età villanoviana dal titolo “La tavola dei principi villanoviani tra sapori e saperi”.

La conferenza sarà seguita da una degustazione a cura dell’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Severo Savioli di Riccione in collaborazione con la relatrice.



La prenotazione è obbligatoria con posto assegnato al tavolo.

Le conferenze in programma al Palazzo del Turismo sono a ingresso libero.

Per consentire agevolmente lo spostamento dei partecipanti dal Palazzo del Turismo all’Istituto S. Savioli è stato previsto un servizio di navetta gratuito.