La storia incontra l'enologia, proseguono gli appuntamenti con “Archeologia del gusto"

Proseguono domenica 29 gennaio gli appuntamenti di “Archeologia del gusto. La storia è servita”. Secondo appuntamento per il ciclo di conferenze e degustazioni di pietanze del passato che porta in tavola la storia, a cura del Museo del Territorio del Comune di Riccione.

L’edizione 2023, realizzata in collaborazione con l’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Severo Savioli di Riccione, è caratterizzata da quattro appuntamenti domenicali arricchiti dalle degustazioni guidate che si svolgeranno al termine di ogni conferenza presso l’Istituto Severo Savioli, dove verranno cucinati, in accordo con i relatori, piatti tipici dei vari periodi storici presi in esame.

Vino dell’esilio. Erode sui Pirenei

Domenica 29 gennaio (ore 17:30 Palazzo del Turismo), il tour culinario e storico incontra l’enologia nell’appuntamento intitolato Il vino dell'esilio. Erode sui Pirenei, nel corso del quale il professor Daniele Manacorda, archeologo e già professore presso le Università di Siena e Roma Tre, prenderà in esame la cultura alimentare nel periodo classico.

La conferenza sarà seguita da una degustazione a cura dell’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Severo Savioli di Riccione, in collaborazione con il relatore. Alcune anticipazioni sul menù: gallette con lattuga e uvetta, zuppa di ceci e alici, bocconcini di cinghiale speziato, zucca alloro, cestino di mela con formaggio miele e noci.



È necessario iscriversi alle degustazioni versando 25€ al Museo del Territorio entro il giovedì precedente l’iniziativa. La prenotazione è obbligatoria con posto assegnato al tavolo.

Per consentire agevolmente lo spostamento dei partecipanti dal Palazzo del Turismo all’Istituto Savioli è stato previsto un servizio di navetta gratuito.