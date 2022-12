Una mostra fotografica che racconta gli scavi archeologici sulla collina del Castello degli Agolanti

Archeologia a Riccione è la mostra fotografica che racconta gli scavi archeologici realizzati sulla collina del Castello degli Agolanti, visitabile nella galleria del Centro della Pesa, a partire dal 22 dicembre e fino al 25 febbraio 2023. L’esposizione è il frutto di un’importante attività di studio e ricerca che il Museo del Territorio ha intrapreso in collaborazione con l’Università degli studi di Bologna e la Soprintendenza, arrivando a realizzare, negli ultimi mesi, importanti scavi archeologici sulla collina del Castello degli Agolanti, dando il via a una campagna scavi diretta dall’Università di Bologna Dipartimento Storie Cultura Civiltà, con il supporto di un’equipe composta da venti studiosi provenienti da tutta Italia, tra cui tredici studenti universitari, e diretta dal Professore Enrico Cirelli.

La mostra fotografica è realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e documenta le tappe principali della campagna scavi, l’attività di ricognizione dei reperti archeologici del territorio promossa e coordinata dalla Soprintendenza, le fasi di studio con i laureandi e gli studenti nei depositi del museo, il rilievo architettonico del castello e la carta delle potenzialità archeologiche. I reperti rinvenuti durante gli scavi archeologici, in accordo con la Soprintendenza, arricchiranno il patrimonio del Museo e saranno custoditi in un’apposita teca all’interno degli spazi museali che ospitano la collezione permanente di proprietà della Soprintendenza.

Archeologia a Riccione inaugura il 22 dicembre nella Galleria del Centro della Pesa (via Lazio, 10). In questa occasione, saranno presentati il tavolo interattivo delle scoperte del Maestro Ghirotti e il filmato sulla marineria locale e l’imbarcazione storica Saviolina dello storico locale Carlo Volpe, due iniziative che rientrano nel progetto Io amo i beni culturali, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.



La mostra fotografica è a ingresso libero e resta aperta al pubblico fino al 25 febbraio 2023, osservando i seguenti orari: tutti i giorni dal martedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 18:50 e il lunedì dalle ore 14:00 alle 18:50.