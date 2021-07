Architetti della provincia a confronto su fornace, rigenerazione urbana e ruolo dell’arte

Una riflessione rispetto ai luoghi in disuso e ai percorsi progettuali che permettano di creare una nuova mission in sinergia con la comunità, ma anche il ruolo che l’arte contemporanea può rivestire in questo cambio di funzioni: sono questi temi forti del workshop promosso dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini a Bellaria Igea Marina, in collaborazione con l’Associazione La Bottega Culturale e l’Amministrazione Comunale. Il seminario si terrà domani, sabato 3 luglio, a partire dalle 8.30 al Palazzo del Turismo. Come suggerisce il titolo “Fornace Verni-Vannoni: nuove prospettive”, muoverà la propria riflessione proprio a partire dalla struttura bellariese, emblema di quello sviluppo e di quella rigenerazione urbana che sono anche architrave del Piano Strategico Bim 2040. Sotto questo punto di vista, l’appuntamento di domani, che garantirà tre crediti formativi ai tecnici presenti, rientra a pieno titolo tra le attività di uno dei tavoli tematici con cui il Piano Strategico sta proseguendo il proprio cammino: quello legato a urbanistica, ambiente e territorio. I lavori al Palazzo del Turismo cominceranno con l’incontro “La Fornace Verni-Vannoni tra storia e innovazione”, che vedrà gli interventi del Consigliere Nazionale AIPAI - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale Arch. Massimo Bottini e dell’Urbanista del Comune di Bellaria Igea Marina Arch. Adele Mancini. A seguire, il Direttore Artistico di Bitume project e Festiwall Vincenzo Cascone parlerà di “Rigenerazione urbana e azioni artistiche”. Gli aspetti artistici legati al futuro della Fornace e, in generale, alle nuove frontiere dell’archeologia industriale, mettono in relazione il workshop di domani anche con la cinque giorni dedicata alla street art che si protrarrà a Bellaria Igea Marina fino a domenica 4 luglio. Proprio domani e proprio alla Fornace, sarà inaugurata una mostra collettiva frutto del contributo creativo di più artisti: i partecipanti al seminario organizzato dall’Ordine degli Architetti avranno modo di visitare questa esposizione e, in generale, l’imponente struttura bellariese grazie a una visita guidata con bus navetta, in programma a fine seminario.