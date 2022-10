La storia della città nel suo centenario raccontata da Giuseppe Lo Magro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 22 ottobre (Palazzo del Turismo ore 17:30), nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario della città, Giuseppe Lo Magro presenta il suo libro sulla storia di Riccione, dal titolo Da “Arcionis” a Riccione “Perla verde”, un progetto editoriale realizzato dall’Associazione culturale per Riccione Famija Arciunesa.

L’opera ripercorre la storia di Riccione collocandola in un lontano passato quando, nell’810 d. C., con il nome Arcionis si identificava solamente un luogo geografico. Alcuni secoli dopo, Riccione prenderà la forma di un primo agglomerato di case che piano, piano, crescendo, modellerà la sua parte più antica per poi espandersi verso il mare, fino ad assumere un’identità propria di città che sente urgente la necessità di muoversi da sola, indipendente da Rimini.

Dal 1922 in poi, la storia di Riccione si interseca con quella dei volti che l’hanno amata, dei grandi protagonisti che ne hanno forgiato l’anima e il corpo per consegnare ai posteri una città accogliente e a misura d’uomo.

Da “Arcionis” a Riccione “Perla verde” segue il filo della storia dall'810 fino al 1928, in un racconto scandito da informazioni, date che segnano i momenti più significativi, impreziosite dagli sguardi sulle persone a cogliere aneddoti, lettere e fotografie che appartengono alla memoria della comunità riccionese.

Insieme all’autore, interverranno la Sindaca Daniela Angelini, l’Assessora alla Cultura Sandra Villa, lo storico Davide Bagnaresi. Presenta l’evento Francesco Cesarini, presidente dell’Associazione culturale per Riccione Famija Arciunesa.