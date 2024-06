L'estate all'Arena della Regina prende "Il Volo". "Sin da ragazzini in Romagna, felici di riabbracciarli"

Si parte, con la prima delle 16 date. L’Arena della Regina è pronta a inaugurare la stagione dei concerti estivi a partire da questa domenica (30 giugno) quando a Cattolica è atteso l’arrivo de Il Volo, unica data in Riviera e la prima del nuovo tour estivo italiano. Come di consueto l’Arena metterà a disposizione 4 mila posti per gli eventi a sedere e tra i 7 e gli 8 mila per quelli in piedi. Le prime due date partono con artisti al top, dopo Il Volo, sabato 6 luglio, in occasione della Notte Rosa, sarà la volta di Annalisa.

“Sono particolarmente orgoglioso di queste due date d’esordio per l’Arena – racconta Willie Sintucci, titolare di Pulp concerti -. Con Il Volo abbiamo un rapporto davvero speciale, dato che sono venuti tante volte in Romagna sin da quando erano ragazzini e hanno regalato sempre grandi emozioni. La loro sarà una presenza sul territorio molto rapida, dato che aprono il nuovo tour estivo e proseguiranno poi con una lunga serie di date. Forse sono il gruppo italiano più quotato all’estero in questo momento, soprattutto in certi ambienti, ed è un onore aprire la stagione dell’Arena proprio con loro. Siamo felici anche dell’arrivo di Annalisa, che è uno dei nomi più attesi in questa estate. In senso generale abbiamo ottimi feedback sulle prevendite degli eventi in tutte le date”.

Un cartellone molto vario, in grado di fare breccia sia sui riminesi sia sui turisti. “E’ sempre stato il nostro intento – racconta Sintucci -, dare una proposta variegata proprio per accontentare tutti. Con generi diversi e anche per diverse fasce d’età. Sappiamo che molti arriveranno anche da fuori provincia per assistere ai concerti e poi sfrutteranno l’occasione per fare qualche giorno di mare”.

Se per Il Volo i posti saranno tutti a sedere, con orchestra rigorosamente dal vivo, Annalisa invece vedrà il pubblico in piedi. Ma il calendario proseguirà con altri ospiti di rilievo nella scena della musica italiana: in scaletta ci sono anche i Pooh, Umberto Tozzi e Antonello Venditti. QUI tutto il programma completo con le date della Regina.

Ma ci sarà anche spazio per i dj, a partire da Gabry Ponte mercoledì 7 agosto e il Deejay Time Celebration sabato 10 agosto con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. “Avere un artista come Gabry Ponte, per un tuffo negli Anni 90, è un’altra bella occasione – prosegue Sintucci -, in quanto non sarà come un evento in discoteca, essendo in un’arena si potrà assistere a un effetto maggiormente live. Nel complesso crediamo di aver realizzato un programma abbastanza unico in Romagna e partiremo con due carichi da 90”.