Lo spettacolo "Argonauti e Xanax" porta in scena il dramma dell'ansia e degli attacchi di panico dei giovani d'oggi

Intero: 10€; ridotto (over 65 anni): 8€ Riduzioni speciali giovani: - Studenti ingresso (acquistabili anche online - mostrando il tesserino universitario alla cassa): 2€ - Giovani non studenti (under 30 anni): 5€

Sabato 22 aprile al Teatro Pazzini di Verucchio (ore 21:15), per l'ultimo appuntamento della Stagione 2022/2023 andrà in scena la Compagnia Cateripillar in Argonauti e Xanax per il progetto NextGen drammaturgie per le nuove generazioni. Lo spettacolo, scritto e diretto da Daniele Vagnozzi porterà sul palcoscenico un cast di sette attori: Luigi Aquilino, Denise Brambillasca, Gaia Carmagnani, Pietro De Nova, Eugenio Fea, Ilaria Longo, Daniele Vagnozzi.

Un gruppo di ragazzi uniti da una forte amicizia scopre che uno di loro si è chiuso in casa in circostanze misteriose. L'amico, come tanti giovani d'oggi, soffre di ansia e attacchi di panico. Come nel mito degli Argonauti e il Vello d'oro di Giasone e Medea, un gruppo di giovani salpa alla ricerca del proprio futuro, ma oggi gli Argonauti sembrano non salpare mai, bloccati, con una boccetta di Xanax tra le mani. Riusciranno Marco e i suoi amici a salvarsi? A volte restare uniti è l'unica possibilità.



Sette ragazzi, ex compagni di liceo, si ritrovano per risolvere il mistero di un amico: Marco, il più brillante e ambizioso di loro, da anni all’estero, è finalmente tornato in città, ma si è chiuso in casa e non vuole saperne di uscire. Sarà così che il gruppo, come una vera squadra di salvataggio, proverà a fare breccia nella fortezza in cui è rinchiuso, fino a scoprire che le mura che imprigionano l’amico sono quelle dell’ansia e degli attacchi di panico.

Secondo l’OMS, sono milioni le persone che, oggi, si trovano imprigionate da queste mura. Mura che la Pandemia non ha fatto altro che rendere più inespugnabili. Come milioni di persone in tutto il mondo, Marco cercherà di scavalcare queste mura contando solo sulle proprie forze fino all'arrivo di Sara, l'unica che, con i suoi strani capelli ed il suo Xanax, riuscirà a mostrargli una possibile via di fuga. I due condivideranno le proprie paure in un vortice di amore e patologia che li porterà a rischiare la vita costringendo gli altri ad un ultimo e disperato salvataggio.