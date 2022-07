Per l’estate si arricchisce la proposta di visite guidate alla Rocca del Sasso e al Museo Archeologico

Per i mesi di luglio e agosto la Rocca del Sasso e il Museo Archeologico di Verucchio arricchiscono la loro offerta con visite guidate anche al giovedì mattina. Alle ore 10 l'esperienza inizia con la visita guidata alla Rocca Malatestiana, chiamata anche Rocca del Sasso per la sua posizione sulla cima di uno sperone roccioso. La mattinata a Verucchio continua alle 11.30 al Museo Archeologico con la visita guidata "Nobili guerrieri: il potere e la guerra", un tuffo nel passato che farà conoscere al visitatore segreti e curiosità legate a strumenti di guerra, oggetti rituali e simboli di prestigio.

Il visitatore può visitare questi due luoghi meravigliosi anche nel weekend scegliendo di scoprire la storia della Rocca attraverso la visita guidata “La Rocca del Sasso” ogni sabato alle ore 15 e ogni domenica mattina alle ore 11.30. Per i mesi di luglio e agosto è inoltre possibile fermarsi ogni sera per un aperitivo e ogni venerdì sera per un picnic con vista mozzafiato.

Il visitatore può continuare il viaggio dedicato alla civiltà villanoviana visitando il Museo Archeologico che propone la visita “Genti di Verucchio: la vita, la guerra e la morte” ogni sabato alle ore 16.30 e la visita “Nobili guerrieri: il potere e la guerra” ogni domenica mattina alle ore 10.