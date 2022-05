Arriva a Rimini “Collisioni”, un dinner-concert che unisce Mozart e The Beatles

Per la prima volta arriva a Rimini: “Collisioni”, un progetto ideato dall’associazione abruzzese “Identità Musicali”. L’appuntamento è il 10 maggio alle 21.00 al ristorante “Darsena Somar Lungo”, su iniziativa dei Lions Club Rimini Malatesta e Rimini Host. Un dinner-concert, una lezione concerto tenuta da giovani interpreti e dedicata all’incontro e all’avvicinamento tra musica classica e leggera. Titolo dell’evento è “Com’è fatta la melodia?”, e ha lo scopo di offrire al pubblico una visione fatta di analogie e differenze tra realtà musicali diverse e complementari, come i grandi classici di Wolfgang Amadeus Mozart e le originali creazioni dei Beatles.

Il cuore della serata sarà rappresentato da un concerto di musica da camera ispirato al continuo incontro-scontro tra la compostezza di Mozart e l’anima rock dei Beatles. Obiettivo del progetto è quello di illuminare nuove prospettive nella conoscenza della storia della musica con continui scambi di idee nate dall’ascolto e dalla riflessione. Nel corso del concerto si eseguiranno il Quintetto per clarinetto e archi in LaM, K 581 di W.A. Mozart e alcuni dei grandi classici dei Fab Four, quali All You Need is Love, Yesterday e Let it Be.

Lions Club Rimini Malatesta e Rimini Host hanno deciso di invitare per l’evento un gruppo di giovani interpreti provenienti dall’Abruzzo, dove il format è già stato presentato a teatro. Il direttore d’orchestra e musicologo Alfredo Bruno introdurrà la serata, dove saranno interpreti Alessandro Chiaromonte (clarinetto), Ilaria Nallira (violino I), Francesca di Meco (violino II), Chiara Luciani (viola), Sofia Pirozzolo (violoncello). Tutti i musicisti coinvolti sono sotto i 25 anni e membri dell’Ensemble Baccano, un’orchestra giovanile abruzzese nata nell’agosto 2021, per la creazione di luogo di lavoro e di un’esperienza formativa per giovani interpreti classici nella regione Abruzzo. Proprio su questa felice premessa che coniuga cultura, impiego e innovazione, è avvenuto l’incontro fra i due Lions Club di Rimini e la nuova realtà giovanile: “Riteniamo importante sostenere e promuovere l'impegno giovanile nel campo artistico e musicale e dare loro modo di esibirsi, per dar corso a progetti innovativi e sperimentali come quello proposto per la serata di maggio”, hanno dichiarato il Presidente del Lions Club Rimini Malatesta Giordano Fabbri Varliero e il Presidente del Rimini Host Daniele Bianchi. La serie di Collisioni ha già realizzato tre appuntamenti nel circuito teatrale abruzzese, che hanno portato allo scontro Mozart e i Beatles, Puccini e Mina, Schubert e De André. Prenotazioni: tel. 3408503339 / www.identitàmusicali.it