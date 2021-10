Arriva a Rimini il Festival del Turismo

Prezzo non disponibile

Dall’8 al 24 ottobre a Castrocaro Terme si svolgerà il primo Festival del Turismo con una tappa riminese il 13 ottobre alla Fiera TTG 2021 a Rimini.

Saranno due settimane di eventi, dibattiti e tavole rotonde sul tema del turismo sostenibile, slow, integrato e d’eccellenza con la partecipazione di professionisti di settore e figure del mondo istituzionale, politico ed economico.

Un confronto a 360° su uno dei settori chiave per la ripartenza economica italiana che prende le mosse da una realtà virtuosa: la Romagna Toscana, autentica “terra di racconti” Tra gli ospiti: il senatore Riccardo Nencini, l’Assessore al Turismo Emilia-Romagna Andrea Corsini, il Presidente Federalberghi Emilia-Romagna Alessandro Giorgetti, il Direttore Confcommercio Emilia-Romagna Pietro Fantini

L’appuntamento a Rimini è per mercoledì 13 ottobre alla Fiera TTG 2021 di Rimini, presso la Fiera TTG Italy Arena, Pad. C5, Rimini, alle ore 13. In programma l’incontro Esperienza di rete interregionale, dei cammini, delle peculiarità del territorio. Il caso Romagna Toscana, animato da Liviana Zanetti, Presidente Romagna Toscana, dal senatore Riccardo Nencini, dall’Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini, da Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione, e da Giacomo Pini, Esperto di Marketing Turistico.



www.romagnatoscanaturismo.it