Sabato 18, dalle 15 alle 18, e domenica 19 dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 alla Bottega storica Giorgetti in via Verdi 23 a Santarcangelo di Romagna arriva la fabbrica dei giochi di Babbo Natale con giocattoli e pacchi regalo.

Porta un giocattolo che non utillizzi più, Babbo Natale lo lascerà sotto l'albero di chi ne ha bisogno. Rendiamo i bambini protagonisti di questo magico Natale meglio se solidale e sostenibile. Visitate questo luogo magico e storico sabato 18 e domenica 19 gli Elfi vi aspettano con tante sorprese. L' evento è inserito in Lómm il calendario eventi Natale e Capodanno a Santarcangelo. Ed organizzato da ven èulta Santarcangelo e la consulta del volontariato. In ottemperanza alle misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 gli accessi saranno opportunamente contigentati ed è richiesto il green pass. Info mail:Veneulta@libero.it o pagina Facebook ven èulta Santarcangelo