Arriva Strariva, torna l’evento che fa ballare le spiagge di Cattolica dal pomeriggio all’alba

Sta tornando l’evento di inizio estate organizzato dai bagnini e bagnine delle spiagge di Cattolica con il contributo e il patrocinio del Comune di Cattolica che farà muovere a suon di musica tutta la battigia cattolichina. Tante le novità dell’edizione 2024, presentate a Palazzo del Turismo dalla Sindaca Franca Foronchi, dal vice sindaco e assessore al turismo Alessandro Belluzzi, dalle quattro organizzatrici dell’evento Daniela Bartoli, Maddalena Dellasantina , Angela Pirani e Vanessa Tenti, de “Le Spiagge di Cattolica”. Presente anche il comandante della Capitaneria di Porto di Cattolica Maurizio Spanò.

Prima novità: la durata di due giorni, dal pomeriggio del 22 giugno all’alba del 23. A dare il via alla manifestazione sempre la Funk off Band con la direzione artistica di Diego Olivieri che, come lo scorso anno, percorrerà suonando live i due chilometri di battigia, partendo dalla spiaggia libera della zona Nord lato Ventena alle ore 16.30. Quest’ anno a colorare il percorso interverranno i ballerini di quattro scuole di danza regionali, coordinate dalla Rimini dance company, che attenderanno a riva il passaggio della band intrattenendo il pubblico e organizzando la staffetta danzante fino alla postazione successiva. Il pit stop avverrà sul pontile della spiaggia cattolichina, per riprendere il percorso fino alla spiaggia libera antistante il Lamparino.

La serata proseguirà al Lamparino con l’esibizione della band Roundeep, vincitrice di Sanremo Rock Lombardia, a partire dalle ore 22.00. A salutare l’alba del 23 giugno, alle ore 5.15 sarà il concerto di Kelly Joyce con il suo trio, nella spiaggia libera antistante Piazza Primo Maggio, accompagnata da una fragrante sorpresa dolce grazie al Racketbar.

“Alla sua seconda edizione, Strariva è già diventato un appuntamento di grande richiamo e atteso da cittadini e turisti – spiegano la sindaca Franca Foronchi e il vice sindaco e assessore al turismo Alessandro Belluzzi – Anche questo evento, come Wein Tour, Granfondo Squali, Inferno e Oceanman, è il frutto della sinergia tra privato e pubblico, tra gli operatori economici e l’Amministrazione. Una collaborazione nella quale crediamo e investiamo molto e che sta arricchendo in termini di qualità, e non solo di quantità, il cartellone di Cattolica. Strariva è un evento unico e originale che, oltre a caratterizzare la nostra città, contribuisce a darle visibilità. Questa tipologia di strategia basata su inizitive uniche è già stata messa in campo e con grande successo dai bagnini. Pensiamo a Bagnino Natale che ha visto traslare a dicembre e in versione natalizia, una figura tipica come il bagnino. Dietro tutto ciò c’è una visione strategica e la volontà di collaborare tra Amministrazione e Spiagge tutto l’anno con l’obiettivo comune di far conoscere la propria città. Per questo grande impegno, noi ringraziamo Le Spiagge di Cattolica, ma ringraziamo anche tutti gli operatori economici che hanno promosso altre iniziative di successo. È la prova che questo lavoro di squadra su più fronti sta dando frutti preziosi ed è la strada giusta da percorrere”.

“L’appuntamento di inizio estate delle spiagge di Cattolica è diventato immancabile – affermano Daniela Bartoli, Maddalena Dellasantina , Angela Pirani e Vanessa Tenti, organizzatrici per “Le Spiagge di Cattolica” -. Strariva era una sfida lo scorso anno, e lo stimolo a farla diventare una manifestazione di due giorni ha visto mettere in campo tante sinergie, pubbliche e private. Torna la parata dei Funk Off il sabato pomeriggio, accompagnata dai ballerini delle scuole di danza Rimini Dance Company, Ritmo&Swing School di Pesaro e Circle05. La serata dello Stralamparino vedrà il concerto dei giovani talenti Roundeep e, la mattina della domenica, la classe e lo stile di Kelly Joyce a svegliare la battigia. Siamo felici di proporre una nuova veste dell’evento e non stravediamo l’ora di divertirci in battigia insieme al pubblico che invitiamo a partecipare con allegria”.

L’edizione 2024 di Strariva alza l’asticella dell’intrattenimento grazie all’impegno costante dei bagnini delle Spiagge di Cattolica, che hanno messo in campo una sinergia fra pubblico e privato attraverso il contributo anche di realtà economiche locali e nazionali. Esercenti, albergatori, banche, assicurazioni, realtà economiche, aziende sono state chiamate a contribuire alla buona riuscita di una manifestazione in crescita che vuol diventare un appuntamento fisso per festeggiare in spiaggia l’inizio dell’estate. Una novità dell’edizione 2024 è l’ingresso nella cordata, che già vede il nome di un brand importante come Marlù Gioielli, di Ipanema, leader di mercato delle calzature da spiaggia, che sarà fra gli sponsor dell’evento.