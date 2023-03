Arrosticini, hamburger e un fiume di birra. A due passi dal ponte di Tiberio il maxi street food

Con l’arrivo della primavera lo street food torna protagonista in città. Un evento sempre atteso per il desiderio di convivialità e per provare nuove specialità culinarie. Quest’anno l’appuntamento è da venerdì 7 a lunedì 10 aprile. A Rimini torna la festa dedicata al miglior cibo di strada in circolazione, servito da una selezione dei Food Truck provenienti da tutta Italia. Fiumi di birra artigianale e tanta buona musica a fare da piacevole contorno alle tantissime specialità presenti.

Appuntamento al parco XXV Aprile, nel cuore della città, e ad ingresso libero. Tantissimi gli street food provenienti da tutto il Bel Paese e proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi.

Gli orari saranno: venerdì 7 aprile dalle 18 all’1, sabato e domenica dalle 11 all’1 e lunedì 10 aprile dalle 11 a mezzanotte.

Tra le specialità arrosticini di pecora, olive Ascolane, cono di pesce fritto, hamburger di Chianina, Pita Gyros, dolmades, tsatziki, fritto misto Ascolano. E ancora hamburger gourmet Romani, hamburger di Angus, Patatine fritte, onion rings e jalapenos in pastella, crepes, pancake, cheese-cake, cup-cake, muffin, ciambelle, caramelle gommose, waffle, panino di Cinta Senese allevato allo stato brado e affumicato, cannoli Siciliani riempiti al momento, panino col polpo, Ravioli Cacio & Pepe, panino con coda alla vaccinara, supplì Romani, pulled pork, pastrami, brisket di manzo, Roesti di patate con carne salada Trentina, speck dell'Alto Adige e formaggio di malga, bocconcini di patate speck e formaggio, brezel, strudel di mele artigianale, bombette Pugliesi, Hamburger stile americano, focacce ripiene Pugliesi, Burrito, Tacos, Nachos e tanto altro.