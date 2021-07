Art Nouveau Week, alla riscoperta del Liberty

Si rinnova l'appuntamento di Art Nouveau Week dall’8 al 14 luglio, manifestazione internazionale annuale dedicata alla corrente culturale e artistica Art Nouveau nelle sue più molteplici espressioni. Il ricco calendario promosso dall’Associazione Italia Liberty, con il patrocinio di MiC Ministero della Cultura, Enit, Council of Europe e Fondazione Italia Patria della Bellezza, sarà rivolto a chiunque voglia immergersi nelle suggestive atmosfere dell’Art Nouveau, in Italia e all’estero. Un periodo che il curatore dell’evento, Andrea Speziali, ha selezionato per la ricorrenza in questa settimana sia dell’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonista del Liberty italiano, che di quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione viennese, nonché di altri autori dello stile Liberty nati ogni giorno della settimana come ad esempio: Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, William Henry Bradley. Il fulcro della manifestazione sono le visite guidate in edifici normalmente chiusi al pubblico. Un'occasione unica per riscoprire questi gioielli architettonici. In provincia di Rimini è in programma per mercoledì 14 luglio un evento speciale alla riscoperta del Liberty dove si visitano anche le maioliche di Chini a Viserba e altri gioielli architettonic

Primo turno: partenza ore 10:30 da Riccione. Incontro a villa Franceschi, visita all’interno, poi villa Pullè, villa dell’Amarissimo in viale Diaz, passeggiata in viale Ceccarini con visita alla Galleria Montparnasse. Da li si pedala fino a Miramare per visitare villa Haydeè, seguendo a Rimini con la visita nell’hotel Belvedere con decorazioni Liberty di pregio e altre ville in zona?Durata 2 ore circa.

Secondo turno: partenza ore 14:30 dal Grand Hotel di Rimini. Si visita la struttura con possibilità di visitarlo internamento con obbligatoria la consumazione al bar. Si prosegue al villino Cacciaguerra, oggi conosciuto come Embassy per un relax nel giardino e possibilità di consumare qualcosa al bar. La passeggiata prosegue all’hotel Augustea e villa Solinas.?Durata 1 ora circa.

Terzo turno: partenza ore 21:00 dal Grand Hotel di Rimini. Si visita la struttura con possibilità di visitarlo internamento con obbligatoria la consumazione al bar. Si prosegue a villa Lydia di Viserba con ceramiche di Chini. Visita nei giardini di alcuni villini in zona come villa Doria. Si giunge al Grand Hotel Rimini e a piedi si visitano le ville in zona: Embassy, hotel Augustea, villa Solinas e altre. Pausa gelato. Si prosegue a hotel Belvedere con piccola deguistazione di dolci Liberty. Si sprosegue a villa Haydeea Miramare. Successivamnete paseggiata in viale Ceccarini con break in piazzale Roma. Si visitano le ville storiche della città.?Durata 3 ore circa

Ogni variazione del programma verrà comunicata temepstivamente ai partecipanti.

In caso di pioggia viene rinviata il primo giorno disponibile di sole. L’itinerario si realizza con una partecipazione minima.?Causa COVID non sarà possibile entrare in molti degli edifici elencati nel percorso.

Costo: 15€ a percorso ?Sconto soci Banca Malatestiana: 8€?Sconto affiliati alla Banca Malatestiana: 10€ ?Gratis per i soci di Italia Liberty

In omaggio a tutti i partecipanti una copia in formato pdf di un libro sul Liberty a cura di Andrea Speziali.



Informazioni e prenotazioni: 320 0445798 | info@italialiberty.itProgramma: https://www.italialiberty.it/riccione_rimini_romagna_anw_2021_016/