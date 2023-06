Con l'Art Nouveau Week, le suggestive atmosfere Liberty rivivono tra le ville e i palazzi del territorio

Nella Settimana Internazionale del Liberty, si rinnova l'appuntamento con Art Nouveau Week: manifestazione internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni.

La quinta edizione organizzata dall’Associazione Italia Liberty e curata da Andrea Speziali offre un ricco e variegato palinsesto di appuntamenti che a partire da sabato 8 e fino a venerdì 14 luglio ripercorrerà le strade dell’Art Nouveau in tutta Europa, partendo da Rimini dove esempi come il Grand Hotel o i villini a Viserba testimoniano lo stile di fine Ottocento e primo Novecento.

Il fulcro della manifestazione sono le visite guidate in edifici normalmente chiusi al pubblico. Un'occasione unica per riscoprire questi gioielli architettonici come villa Lydia a Viserba le cui maioliche sono state eseguite da Galielo Chini. Con la guida di Raffaella Cenni e il contributo scientifico di Andrea Speziali sarà possibile scoprire la riviera Liberty.



In provincia di Rimini, si terranno delle visite guidate durante la settimana alla scoperta del Liberty a Rimini. Per i critici d’arte del festival Art Nouveau Week da Antonio Paolucci, Vittorio Sgarbi e il curatore, il Liberty a Rimini comincia a metà del XV Secolo quando Sigismondo Malatesta incaricò lo scultore Agostino Diduccio di decorare la sua chiesa mausoleo. Quegli angeli musicanti e quei putti che si ritagliano a stiacciato contro il fondo azzurro nella cappella di Isotta e in quella detta dei “Giochi infantili” nel Tempio Malatestiano di Rimini, disegnati da linee elastiche e melodiose, ispirati a un soave edonismo, sembrano fatti apposta per essere tradotti in maiolica o in affresco per il decoro di stabilimenti termali o di grandi alberghi della Belle Epoque. Proprio il Liberty viene associato a quello che i francesi chiamano “Coup de fouet” carattere distintivo del Liberty, primato di una linea a colpo di frusta, sinuosa, capricciosa, nervosa o sferzante che rinveniamo in più esempi comuni ad opere di Mucha, Guimard, Klimt, Bistolfi e tanti altri autori i cui lavori saranno mostrati dalle guide di tutta Europa durante il festival.



La quinta edizione di Art Nouveau Week vede come tema comune l’acqua e in occasione a Salsomaggiore è allestita la grande mostra sull’artista Galileo Chini che dialoga con Rimini poichè grazie alla sensibilità dei proprietari di villa Lydia a Viserba si apriranno le porte della dimora Art Déco con all’esterno maioliche a lustro eseguite dall’autore fiorentino.



Il programma :

8 luglio ore 9:30

Il percorso, della durata di un’ora e mezza circa, ha inizio di fronte al Tempio Malatestiano di Rimini



Ritrovo davanti a villa Lydia a Viserba . Durante la passeggiata guidata si visiteranno diversi siti attinenti all’arte Liberty e non solo ! In programma ingresso esclusivo alla villa Lydia caratterizzata dalle maioliche a lustro eseguite da Galielo Chini, il resto sarà una sorpresa



Il percorso, della durata di un’ora e mezza circa. È in programma domenica 9 luglio alle ore 9:30 nella zona mare di Rimini una passeggiata per conoscere lo stile Liberty nella città partendo dal Grand Hotel Rimini . Punto di ritrovo di fronte all’ingresso lato Riccione



Il percorso, della durata di tre ore circa è una passeggiata a piedi nelle città di Santarcangelo e Morciano di Romagna . Per gli spostamenti da città a città si deve provvedere con mezzi propri.

Punto di ritrovo di fronte a villa Vincenzi. Sempre in città le tappe sono dal Cinema Eden fino al cimitero dove ammirare manufatti scultorei stile Liberty. A Morciano si visiterà villa Nina in viale Roma e altri esempi storici



Il percorso, della durata di due ore e mezza ore circa è una passeggiata a piedi nella città di Riccione per conoscere i villini storici alla zona mare. Dalla Pensione Florence forse l’esempio più floreale che evoca il Liberty in città, villa Martinelli, hotel De La Ville per proseguire fino a Rimini al villino Belvedere mare le cui sirene, sculture Liberty all’ingresso all’epoca erano collocate alla villa Cacciaguerra in viale Vespucci





Prenotazione obbligatoria (possibilmente entro due giorni prima dell’inizio delle attività)

?Il contributo alle attività è di 15€ a persona con omaggi ai minori di 14 anni e ridotto di 8€ per età compresa tra i 15 e 20 anni o i soci di Banca Malatestiana e dipendenti di Lasersoft