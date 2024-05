"Art Workshop Day", la creatività e la fantasia invadono la cittadina di Montefiore Conca

Prezzo non disponibile

Arte, relax e workshop per dare sfogo alla propria creatività e fantasia. A tal proposito, nella giornata di sabato 25 maggio Montemaggiore Arte - MISAM, Museo di sculture all'aperto di Montefiore Conca intendono accende i riflettori su "Art Workshop Day", una manifestazione che a partire dalle ore 16:00 affollerà gli spazi di San Felice (via Pianello) a partire dalle ore 16:00.

Sarà possibile visitare una piccola mostra espositiva con opere di talentuosi artisti locali. I partecipanti si potranno inoltre cimentare in diversi workshop che trattano vari argomenti (Collage, Sound Design, AcroYoga, Wire Gioielli, Moda Sostenibile). Non mancheranno musica e street food. Infine, sarà inoltre possibile approfondire la conoscenza dell'universo numerico con una sessione di numerologia intuitiva. Per informazioni e prenotazioni. 3348781620.