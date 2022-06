Arte, creatività e design in mostra con “Guardare con arte”

Sabato 18 giugno dalle 18 alle 23 la Galleria Zamagni ospita “Guardare con arte” un evento di arte, cultura, creatività e design. Guardare con Arte” si svolge tra gli spazi interni ed esterni della Galleria Zamagni che sarà delineata e si trasformerà in un evento di grande condivisione di arte, cultura, creatività e design incorniciato dalla musica del dj set su un van vintage, cabina di regia della serata. La parete d’ingresso della Galleria Zamagni, infatti, diventa una grande installazione pop. Centinaia di colorati astucci portaocchiali perfettamente allineati a formare un’opera monumentale. Una parete creativa, musa per gli artisti della Galleria. Attorno all’installazione, una mostra con le opere uniche realizzate dagli artisti di Galleria Zamagni che hanno rielaborato il concetto dello sguardo attraverso un filtro soggettivo di talentuosa creatività, tecnica e stile. Si potranno ammirare esclusivi lavori di pittura, scultura, fotografia realizzati esclusivamente per l’evento. “Una grande festa pop grazie al linguaggio universale dell’arte e degli artisti.



“Guardare con Arte” nasce dal concetto di “Chips” un occhiale di design dal packaging iconico, stiloso e alla moda, divertente e originale. Il pack suggerisce la forma di una busta di patatine in vivaci colorazioni. Un perfetto esempio creatività, un pacchetto che si trasforma in pochette che unisce design e sfumature creative.