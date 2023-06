Arte culinaria e performance acrobatica di trapezi e tessuti all'i-Fame Restaurant

Una nuova esperienza gastronomica nel giardino di "i-Fame" Restaurant di Viale Regina Elena, 28 a Rimini. La nuova serata prende il nome di "i-Circus", lo show dinner dove l'arte culinaria si mescola con la performance acrobatica di trapezi e tessuti, lo spettacolo di fuoco e la musica live, creando un'esperienza multisensoriale. L'evento inizia a partire dalle 19.30 di mercoledì 28 giugno con lo show cooking dello Chef Daniele Succi e la sua brigata. Non solo le preparazioni culinarie ma anche straordinarie performance di arte circense che si svolgeranno durante la serata.

La colonna sonora della serata è realizzata live e accompagnerà l'intera serata, creando un sottofondo incantevole che si intreccerà con l'energia dell'evento. "i-Circus" è un evento unico pensato per coloro che cercano qualcosa di diverso, un'esperienza che va al di là del semplice cenare in un ristorante. Per richiedere maggiori informazioni e per riservare il tavolo, chiamare al numero 0541 309671 o inviare un messaggio su WhatsApp al numero 335 1849350.