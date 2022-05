Sabato 28 maggio alle ore 11:00 nella Sala del Giudizio del Museo della Città di Rimini (Via Luigi Tonini, 1 Rimini) sarà presentata la mostra d’arte contemporanea diffusa (Im)persistenze. L'esposizione al Museo della Città sarà inaugurata il 28 maggio alle ore 17:00. Seguirà alle ore 19:00 il vernissage presso il Mier Concept Place (Corso d'Augusto 76, Rimini).

Arte e ambiente protagonisti della collettiva a cura della docente Marica Franchini e della sua 5? T del Liceo artistico "A. Serpieri" di Rimini. I dettagli saranno illustrati in occasione della conferenza "Cambiamenti climatici e pace, migrazioni e inclusione", inserita nella ventennale rassegna interculturale Interazioni. Il progetto espositivo, nato quasi spontaneamente tra le pareti del laboratorio di pittura del liceo cittadino come naturale conclusione di un percorso di crescita intellettuale e tecnica, si sviluppa in due sedi, il Museo della Città, dove espongono gli studenti della classe 5? T del Liceo Artistico Serpieri, e il Mier Concept Place, dove espone la docente di discipline pittoriche Marica Franchini. La mostra presso il Museo della Città sarà aperta dal 29 maggio al 5 giugno tutti i giorni dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00, chiusa il lunedì; mentre la mostra presso il Mier Concept Place sarà aperta tutti i giorni dalle 8,30 alle 23,30, chiusa la domenica e il lunedì. Ingresso libero.