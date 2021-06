Arte e cultura accendono i giardini e le ville storiche di Riccione

A Villa Lodi Fè e a Villa Franceschi nel mese di giugno si aprono le danze a eventi culturali e artistici. Si parte il 23 giugno con la rassegna “ Vieni al mercoledì a Villa Lodi Fè” dalle ore 21.00 organizzata da l’Associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca. Fino a metà settembre il parco del villino storico, elegante edificio dei primi del ‘900 e tra i primi esemplari a Riccione della tipologia “ chalet nel parco” che si trova sopra la ferrovia a due passi da viale Ceccarini, ospiterà un ricco calendario di conferenze dedicate a grandi figure della storia e a protagonisti dell’arte arricchiti da suggestioni letterarie e musicali.

Villa Franceschi, invece, ospiterà dall’8 luglio all’8 agosto la seconda edizione di “ L’estate dell’arte in Villa Franceschi. L’amor che move il sole e l’altre stelle. Omaggio a Dante Alighieri” dal giovedì al sabato dalle 20.30 alle 23.30 con l’Associazione artistica e culturale SCultura, il Centro Arti Figurative e i Giovedì dell’arte. Una rassegna corale di pittura e scultura tenuta da realtà artistiche riccionesi, dedicata alla figura del Sommo Poeta e ai personaggi più significativi della Divina Commedia.

Proprio in suo onore e in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla sua morte, le sale interne della villa saranno impreziosite da opere di pittura e scultura. Una sezione del percorso espositivo sarà inoltre dedicata alla eclettica pittrice Maddalena Fano Medas e agli artisti Maurizio Rinaldi e Teresio Troll. I visitatori durante l’apertura della mostra potranno ammirare le opere all’interno delle sale e, nel verde del giardino, avranno l’occasione di assistere dal vivo alle creazioni artistiche, a diretto contatto con gli autori. Sono previsti anche laboratori appositamente pensati per bambini e ragazzi dando loro la possibilità di manifestare fantasia e creatività. Tutte le serate a Villa Lodi Fè e a Villa Franceschi sono ad ingresso gratuito per consentire a residenti e turisti di fruire liberamente degli spazi storici della città.