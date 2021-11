L’arte in centro porta nel salotto bellariese la festa degli e le sonorità jazz

Sabato 20 novembre, inizia il mini ciclo di appuntamenti dal titolo “L’arte in centro”, che porterà nel cuore dell’Isola dei Platani tre sabati di intrattenimento, tra musica, danza e teatro: alcuni degli appuntamenti con cui Bellaria Igea Marina anticiperà il clima delle feste in vista del via alla programmazione natalizia. Tutti gli spettacoli si terranno live in piazzetta Fellini (di fronte alla Biblioteca Comunale) alle 16.30. Ad aprire la manifestazione, saranno le “Sonorità Jazz” di Manuela Evelyn Prioli e Simone Migani, con interventi anche di Giorgia Migani, Sabrina Cucchi, Arianna Zaghini e Federica Di Bari; un appuntamento a cura di Scuola comunale di Musica - Centro culturale Vittorio Belli e Associazione Culturale InArte. Il sabato successivo, sarà la volta di una performance di danza urbana ispirata a Kandinsky, a cura di Tilt Centro Studi Danza, mentre sabato 4 dicembre si chiuderà con una lettura teatrale a due voci tratta dalle favole di Gianni Rodari, in compagnia di Alberto Guiducci e Chiara Cicognani della Compagnia Korekané. Domenica 21 novembre, ci si sposta al “Centro per le Famiglie “Giovanni Paolo II” di via Ferrarin, location Scelta dall’Assessorato all’Ambiente per un pomeriggio di appuntamenti a celebrazione della Giornata Nazionale degli Alberi. Il via alle 16.00, con la restituzione dei lavori realizzati durante i laboratori per bambini “Diventare albero – Insieme siamo Foresta”, condotti dall’illustratrice Paola Pappacena. Alle 17.00, la stessa illustratrice e l’autrice Marzia Alati saranno protagoniste dello spettacolo di narrazione e live painting “Foresta in città", tratto dal libro illustrato “foResta in città. Alberi Uomini che la abitano” ed a cura del Collettivo Artistico Sugli Alberi. A seguire, si terrà il laboratorio sia per bambini che per adulti “Una foglia per sognare”. Sono obbligatori green pass e prenotazioni scrivendo a m.baietta@comune.bellaria-igea-marina.rn.it.