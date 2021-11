Arte, moda e cultura contro il femminicidio

Giovedì 25 novembre, ore 15.30-19, l’atelier Mirzi Saida Neri organizza a Rimini una giornata contro la violenza alle donne e al femminicidio. Un appuntamento che coinvolgerà i negozi e i commercianti di Via Giordano Bruno. Ospiti della giornata, pittori e artisti che esporranno le proprie opere. La giornata si apre in musica con Maria Pia Hoffer e Giovanni Senatore e con un mercatino di artiste del Skynwear Tattoo Shop che metteranno in vendita le proprie opere stampe su tela a favore dell’Associazione no profit Rompi il silenzio. All’interno del negozio Skynwear Tattoo si svolgerà un salotto di confronto sulla solidarietà tra le donne a cominciare dal linguaggio usato verso le vittime di violenza. Si proseguirà con una sfilata di donne di tutte le età. Ognuna di loro indosserà un accessorio, un fiore, un cappello di color arancione unite da una corda simbolica cammineranno in fila a simboleggiare la protesta delle donne, leggere come le farfalle e forti nella loro determinazione. In seguito spazio aperto al microfono con brevi poesie, frasi, testimonianze, intervallate da musiche e canti, saranno inoltre distribuite Poesie dei nostri autori. Non mancheranno momenti di vario intrattenimento. L'iniziativa vuol essere d'incentivo e dare impulso e vivacità alle giornate d’autunno in centro storico al fine di richiamare pubblico dopo il difficile periodo Covid e rimarcare che a Rimini c’è sempre stata accoglienza e impegno verso tutte le persone. La giornata si svolgerà nel rispetto del Decreto Covid, con tutte le precauzioni del caso. Tutti potranno partecipare anche con loro poesie, libri ed opere artistiche. La Manifestazione si svolgerà senza scopo di lucro. In caso di maltempo l’evento si svolgerà in locali al chiuso. Il programma potrebbe subire modifiche.