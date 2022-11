12 artisti si "sfidano" a colpi di pennello per impreziosire gli spazi pubblici della città

Ecomuseo Rimini Aps, nei mesi scorsi ha promosso la 2° edizione di una Open Call rivolta a giovani artisti e artiste

under 35, della Regione Emilia Romagna, per produrre in contesti urbani opere di Arte visiva sul tema dei Ritratti

sociali.

Il progetto, ideato e curato da Sonia Fabbrocino, è nato dal bisogno diffuso di colmare la distanza fisica durante la

pandemia, per riconnettere le relazioni tra comunità e territorio, in cui l’Arte è il medium espressivo di integrazione e

di ricostruzione emblematico.

L’intento è quello di portare nella Città di Rimini la cultura artistica giovanile mettendo in collegamento Arte,

Comunità e Patrimonio.

L’Arte permette infatti di superare i limiti generazionali e culturali, esprime e genera nuove percezioni e scenari

possibili che consentono più consapevolmente a ciascuno di definirsi individualmente e collettivamente. Se è vero

che l’Arte coglie ciò che sfugge allo sguardo comune, è in questi spazi di relazione, in cui l’Artista offre un nuovo

punto di vista sulle persone, i luoghi e le cose, che essa dà voce, volto e anima a chi è escluso dai processi di

creazione culturale.



Le residenze urbane

Così, i giovani artisti, venuti in residenza artistica a Rimini, si sono messi a servizio di un progetto partecipato per la

Città, immergendosi nei contesti di vita comunitaria: incontri, dialoghi, produzioni, spazi, esperienze e

testimonianze nell’area del Parco urbano Ausa e nei Sottopassaggi, fino all’ex Cinema Astoria.

Dalle interazioni con questo specifico territorio essi hanno ideato e realizzato dei ritratti dal vero, i cui soggetti

rappresentati sono la popolazione anziana residente, coinvolta anch’essa nel processo di relazione e creazione, in

dialogo e connessione alle loro storie/memorie e all’ ”identità dei luoghi”.

La poetica sui Ritratti sociali vuole generare l’esercizio del doppio sguardo, uno orientato verso l’Altro e uno

verso di Se. L’elaborazione artistica non si esaurisce nell’accurata riproduzione dei tratti, ma sta dentro un

autentico dialogico linguaggio; artista e soggetto si rispecchiano nell’altro, scoprendo qualcosa in più di sé, in una

reciprocità e complementarietà.



I tre scopi del progetto

Promuovere e valorizzare i giovani artisti e artiste della Regione Emilia Romagna, offrendo loro l’occasione di crescita e di esposizione

Promuovere l’Arte come strumento di partecipazione, per generare processi creativi, qualità delle relazioni tra persone e generazioni diverse, oltre al recupero di storie che si vanno perdendo

Rigenerare gli spazi pubblici urbani, riconoscendo all’identità dei luoghi un valore patrimoniale culturale e sociale da vivere e tutelare



La Giuria, composta dalla curatrice e dalla Commissione per la Biennale Disegno Rimini, individua tra le numerose

candidature pervenute dalla Open Call, dodici artisti/artiste figurativi, in base al valore della ricerca artistica, ai

contenuti, alla qualità espressiva, tecnica e poetica.



Gli Artisti e le Artiste

II^ edizione : Pierfilippo Gatti, Matilde Pretolesi, Prot

I^ edizione : Alessia Elettra Campana, Erica Conti, Massiel Leza, Filippo Maestroni, Sara Marini, Valentina Perazzini, Danilo Sciorilli, Mattia Tentoni, Charlotte Van Bost

La Mostra diffusa di Arte pubblica Ritratti sociali, è un esperimento culturale al centro del Parco cittadino, quale

intervento site specific, che utilizza il ritratto nel manifesto/poster artistico, come mezzo comunicativo ed estetico,

rigenerando e “umanizzando” gli spazi sommersi urbani e di prossimità.

- L’esposizione presenta dodici opere figurative realizzate con linguaggi differenti: disegno, pittura, illustrazione,

pittura digitale tecniche di disegno e fotografia.

- I ritratti realizzati, divengono un bene comune, culturalmente e socialmente riconosciuto, in cui il rapporto

tra Opera/Spazio/Fruitore è fondamentale e dove il dialogo rimane aperto, mediato e compresente.



Spazi

Inaugurazione : venerdì 11 Novembre 2022

Durata della mostra: 11-30 Novembre 2022

Presso Ex Cinema Astoria – Viale Euterpe n.15, Rimini

11 Novembre 2022

Presso Sottopassaggio davanti l’Arco d’Augusto (Parco Cervi)



?Giorni e orari di apertura della Mostra all’ex Cinema Astoria