Artenovecento celebra a teatro i 50 anni de “La buona novella” di De Andrè

Dopo più di due anni di pausa forzata, sabato 9 aprile, alle ore 21.0, Artenovecento celebra i 50 anni de La buona novella al teatro “Mariani” di Sant’Agata Feltria. Il gruppo romagnolo ripropone integralmente il capolavoro forse più “umano” dell’intera opera di Fabrizio De André: La buona novella, album uscito nel 1970. Una pietra miliare della musica italiana e non solo, vero punto di svolta artistica del cantautore genovese, che ebbe un’influenza enorme su tutta la produzione cantautorale a seguire. Uno sguardo originale sulla vicenda umana Gesù, a partire dai vangeli apocrifi, un’opera intensa firmata da un cantautore “angelicamente anarchico”, secondo la felice definizione dell’amico don Andrea Gallo.

«Volevamo proporre questo concerto nel corso del 2020, in occasione del cinquantennale, ma il primo lockdown ha fatto saltare i nostri programmi», precisano gli Artenovecento. «Ora, la pandemia non è ancora finita e siamo piombati in un incubo se possibile ancora peggiore, quello della guerra: proprio per questo, abbiamo scelto di proporre in scaletta, oltre a tutti i brani che compongono La buona novella, una selezione delle canzoni più significative di Faber, dedicate ai temi della pace e dell'antimilitarismo. Sul palco, il gruppo al gran completo, con ben otto elementi: Matteo Peraccini (voce e chitarra); Claudia Stambazzi (flauti e voce); Emiliano Ceredi (chitarre, bouzouki, voce); Gioele Sindona (violino, viola, nyckelharpa, voce); Fabrizio Sirotti (pianoforte e tastiere); Sandro Frattini (basso); Milko Merloni (contrabbasso); Federico Lapa (batteria e percussioni). L'incasso del concerto sarà totalmente utilizzato per acquistare beni di prima necessità da devolvere alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Il gruppo Artenovecento e l’Associazione Ostinata e Contraria si impegnano, in collaborazione con Protezione Civile, Caritas e Comune di Forlimpopoli, ad utilizzare il ricavato nel nostro territorio ed esclusivamente a sostegno di iniziative di accoglienza. Per l’ingresso all’evento è richiesto un contributo di € 15,00. È consigliata la prenotazione al numero 333 5739172.