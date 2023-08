Gli Articolo31 travolgono la Regina con rime freestyle e musica hip hop

Prezzo non disponibile

Gli Articolo 31, uno tra i gruppi più influenti della scena hip hop del Paese è pronta a scatenare e travolgere il palcoscenico dell'Arena della Regina di Cattolica nella serata di sabato 12 agosto.

Per l'occasione, il rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e il produttore Dj Jad (Luca Perrini), tra rime freestyle e ritornelli campionati, raggiungeranno il palcoscenico cittadino in occasione del tour Articolo 31 il Ritorno: un'occasione per ricongiungersi ai propri "fedelissimi" e intraprendere con questi "Un bel viaggio", tra i brani che segnarono la carriera artistica della band.