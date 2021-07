Artisti in Piazza 2021 con “Alter” spettacolo notturno nei boschi e Mr. Bricks & the Rubble

Venerdì 9 e sabato 10 luglio, in un doppio turno alle 21 e alle 24, torna a Pennabilli la compagnia spagnola dei Kamchàtka con l’attesissimo Alter, spettacolo notturno unico nel suo genere, ospitato grazie al programma PICE promosso da Acción Cultural Española, che sostiene l'internazionalizzazione della cultura spagnola. La compagnia, che ha eseguito più di 420 performance in 31 paesi diversi, quest'anno sarà a Pennabilli con la preview di Alter, spettacolo site specific pensato per i boschi dei dintorni del piccolo borgo. Il pubblico prenderà parte a un coinvolgente viaggio notturno, attraversando i boschi e campi, vivendo sulla propria pelle l’esperienza di uno spettacolo irripetibile, pensato appositamente per questa scenografia naturalistica. Alter è un viaggio notturno alla ricerca della nostra umanità, ricco di suggestioni notturne, surreali e di immagini provenienti dagli abissi della memoria. Essendo un evento notturno che si sviluppa su terreni campestri e boschivi, per godersi a pieno lo spettacolo è fondamentale rispettare pochi semplici accorgimenti. È consigliato indossare scarpe adatte per camminare e vestiti caldi adeguati alla temperatura notturna. Lo spettacolo non è adatto a persone con mobilità ridotta, mentre per i bambini si consiglia la partecipazione dagli 8 anni in su. (Costo del biglietto: 10€. La prenotazione è obbligatoria e avviene tramite l’acquisto del biglietto su liveticket.it. Per informazioni: tel. 0541 92003. Il luogo di ritrovo verrà indicato al momento dell’acquisto del biglietto). Segnaliamo anche la possibilità di partecipare allo spettacolo prendendo parte all’escursione organizzata dal Parco Sasso Simone e Simoncello all’interno della rassegna di Microcosmi, un trekking notturno che accompagnerà gli spettatori dalle campagne pennesi al luogo di ritrovo dove avrà inizio Alter. (Prenotazione obbligatoria. Info e iscrizioni: Telefono e WhatsApp - 328 7268745. E-mail microcosmi.parcosimone@gmail.com.)

Domenica 11 è la volta della band Mr. Bricks & the Rubble, in concerto alle 18.30 al Saloon di Pennabilli. Il gruppo, che miscela rock'n'roll e un rhythm & blues di matrice anni Cinquanta è pronto a tornare sui palchi italiani dopo un incredibile successo riscosso attraverso il digital tour tra Italia e Germania approdato sulle piattaforme di United We Stream, United We Stream Milano, Dringeblieben e Rubik Youtube. Dario Mattoni, in arte Mr. Bricks, voce e chitarra, Giuseppe Santorsola alla batteria, Dario Penta al contrabbasso, Francesco Lomangino sono i nomi dei componenti del gruppo pugliese, che grazie al bando di Programmazione Puglia Sound Tour Italia avranno la possibilità di realizzare un tour italiano, il tutto organizzato dall’agenzia Ludwig Sound. I Mr. Bricks & the Rubble scateneranno il pubblico con un repertorio di sonorità vintage e pezzi coinvolgenti attenti anche alla scena contemporanea, come il remake di Toxic, hit di Britney Spears.

(Ingresso a offerta libera. Prenotazione obbligatoria tramite e-mail a prenotazioni@artistiinpiazza.com). Per coloro che non hanno la possibilità di assistere agli eventi, è possibile ascoltare la web radio CFR – Cosmic Fringe Radio per approfondimenti e interviste con gli artisti. Da qui, per tutta l’estate, verranno trasmessi contenuti esclusivi e anteprime degli spettacoli in programma. Per restare aggiornati sullo svolgimento del programma è possibile seguire Artisti in Piazza sui canali social, Facebook e Instagram oppure iscriversi alla newsletter tramite il form presente sul sito www.artistiinpiazza.com.