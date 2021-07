Artisti in piazza con Giulio Casale e il concerto di TribalNeed

Prosegue la rassegna di Artisti in Piazza con due appuntamenti musicali in programma il 16 e 17 luglio, entrambi organizzati all’interno della cornice naturalistica dell’Orto dei Frutti Dimenticati di Pennabilli.?? Venerdì 16 luglio alle ore 21.30, Giulio Casale con Lettere da lontano, evento organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Pennabilli Antiquariato in occasione dei cinquant’anni della manifestazione. Uno spettacolo che unisce teatro e canzone alle riflessioni di Casale. ??Sabato 17 luglio, invece, alle ore 18.30 il concerto di TribalNeed, che con le sue sonorità ‘electro-tribal’ coinvolgerà il pubblico in un viaggio alla scoperta della scena elettronica Europea e delle atmosfere Afro/Australiane. ??Gli spettacoli sono entrambi a ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Per l’evento Lettere da lontano, inviare un’e-mail a info@pennabilliantiquariato.net, mentre per la serata con TribalNeed scrivere a prenotazioni@artistiinpiazza.com.