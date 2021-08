Artisti in piazza con l’attore e comico Domenico Lannutti

Giovedì 5 agosto doppio appuntamento con la comicità di Domenico Lannutti, attore, comico, mago, insegnante, autore, regista e formatore. Parallelamente all’attività teatrale e di spettacolo, svolge anche un’intensa attività pedagogica, collaborando con diverse scuole di teatro e con l’università di Bologna. Alle 18.30 sarà all’Orto dei Frutti Dimenticati con TragiKomica, conferenza dedicata allo humor. L’evento si svolge in collaborazione con la Pro Loco di Pennabilli all’interno della rassegna “Un Orto di Libri”, ciclo di incontri e presentazioni dedicati alle nuove uscite letterarie. Lannutti approfondirà le potenzialità del pensiero umoristico in ambito privato, professionale e sociale. Non solo svelerà i segreti sullo humor ma insegnerà anche a praticarlo nella vita di tutti i giorni attraverso tecniche ed esercizi pratici.

Per gli spettatori che non potranno partecipare all’incontro sarà possibile ascoltarlo in diretta sulla web radio ufficiale di Artisti in Piazza, CFR – Cosmic Fringe Radio (www.cosmicfringeradio.com). (Evento gratuito, posti limitati. Info: 0541 928003 – prenotazioni@artistiinpiazza.com).

Alle 21.30 Lannutti sarà all’Anfiteatro con Niente è permanente (come dice sempre il mio parrucchiere), spettacolo di stand up comedy dedicato che parla di punti di vista sulla realtà, di paradossi paradossali, collezionisti di sogni, sognattori, smart working, pandemie, obesi mentali, sfortunati fortunati e di un cassetto pieno di sogni di cui è andata smarrita la chiave.

“Dove finisce la normalità e dove inizia l'anormalità? Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?” sono solo alcune delle domande da cui partono le riflessioni di Lannutti e che lo portano a una delle possibili conclusioni, ovvero che la vita è una grande barzelletta, noi siamo la battuta e non ci resta altro che ridere!

(Biglietto 7€ + 1€ ddp, acquistabile su liveticket. Posti limitati. Info: 0541 928003 – prenotazioni@artistiinpiazza.com).

Per restare aggiornati sullo svolgimento del programma è possibile seguire Artisti in Piazza sui canali social, Facebook e Instagram oppure iscriversi alla newsletter tramite il form presente sul sito www.artistiinpiazza.com.