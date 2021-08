Artisti in Piazza porta in scena “Inbox” della compagnia italo-francese Soralino

Domenica 8 agosto alle 21.30 in Piazza Montefeltro lo spettacolo dei Soralino, compagnia italo-francesce in scena con lo spettacolo Inbox, prima creazione della compagnia, vincitore del festival "Ici et Demain" di Parigi nel 2015 e Medaglia di Bronzo al 40° festival del Cirque de Demain 2019. Una trasposizione artistica e “domestica” del mito di Sisifo dove due personaggi in impermeabile, vestiti con abiti fuori misura, giocano con dei cartoni, lanciandoli e impilandoli sul bordo della catastrofe. (Biglietto 7€ + 1€ ddp, acquistabile su liveticket. Posti limitati. Info: 0541 928003 – prenotazioni@artistiinpiazza.com). La settimana riparte ricca di appuntamenti a partire da martedì 10 agosto con il Polittico della felicità del Teatro dei Venti, alle 21.30 all’Orto dei Frutti Dimenticati. Lo spettacolo è un affresco vivente sulle virtù che da millenni sono considerate alla base del nostro bene vivere, della nostra felicità. Quattro attori in scena, a rappresentare Prudenza, Fortezza, Giustizia e Temperanza, e i testi di Azzurra D’Agostino, in un primo studio su corpi che agiscono e che suonano. (Biglietto 7€ + 1€ ddp, acquistabile su liveticket. Posti limitati. Info: 0541 928003 – prenotazioni@artistiinpiazza.com). Mercoledì 11 agosto invece, alle 21.30 al Saloon, il concerto di Max Manfredi e Federico Sirianni, che sarà trasmesso in diretta live su CFR – Cosmic Fringe Radio, la web radio ufficiale di Artisti in Piazza. I due pluripremiati cantautori più rappresentativi della storica Scuola Genovese, si esibiranno a Pennabilli con lo spettacolo di successo NoGenovaTour, raccontandosi attraverso le loro canzoni. E in queste canzoni c’è Genova, madre e matrigna della grande tradizione della musica d’autore italiana, e punto di partenza per un viaggio immaginario tra le musiche del mondo. (Biglietto 7€ + 1€ ddp, acquistabile su liveticket. Posti limitati. Info: 0541 928003 – prenotazioni@artistiinpiazza.com). Per coloro che non hanno la possibilità di assistere agli eventi, è possibile ascoltare la web radio CFR – Cosmic Fringe Radio per approfondimenti e interviste con gli artisti. Da qui, per tutta l’estate, verranno trasmessi contenuti esclusivi e anteprime degli spettacoli in programma, nonché le dirette live dei concerti del Festival.