Artisti, pittori, sfilate in centro storico

Giovedì 24 giugno alle ore 21.00 prenderà il via l'appuntamento che coinvolgerà i negozi ed i commercianti di Via Giordano Bruno a Rimini. Ospiti della serata pittori ed artisti che esporranno le proprie opere, modelle sfileranno con creazioni dell'artista Mitzi Saida Neri, non mancheranno momenti di vario intrattenimento. L'iniziativa vuol essere d'incentivo e dare impulso e vivacità alle serate d'estate in centro storico al fine di richiamare turisti e pubblico, dopo il difficile periodo Covid e rimarcare che a Rimini ce sempre stata accoglienza ed impegno verso tutte le persone. Tutti potranno partecipare anche con loro poesie,l ibri ed opere artistiche. La Manifestazione si svolgerà senza scopo di lucro e con un buffet finale, ci saranno altre 2 serate in Luglio ed in Agosto in data da stabilirsi ,Grazie per l'attenzione e cordiali saluti. Giornalista Nadia Giovagnoli. La serata si svolgerà nel rispetto del Decreto Covid, con tutte le precauzioni del caso.