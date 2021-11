Aspettando Amarcort Film Festival 2021 con 3 mostre, un premio e un film

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dal 23 al 28 novembre si svolgerà Amarcort Film Festival, l’unico festival di cortometraggi dedicato a Fellini, in attesa della sei giorni di Amarcort due gli appuntamenti che precederanno l’avvio del festival. Domenica 14 novembre si inaugurano tre mostre presso il "Museo della Città" di Rimini e mercoledì 17 novembre la prima consegna del premio “Un Felliniano nel Mondo” al Cinema Fulgor seguita dalla proiezione del film “Fellinopolis”. Le tre esposizioni che saranno inaugurate domenica 14 novembre alle 16 presso il Museo della Città (Via Tonini, 1) e che resteranno aperte fino al 28 novembre sono:

“Dammi un bacio”, l'esposizione dei finalisti dell'ottavo concorso fotografico “Paparazzo” organizzata dalla associazione “Rimini Secondo Tre”.

“Ricircolo dei sogni”, l'esposizione dedicata ai disegni dei bambini che hanno partecipato all'omonimo concorso. La mostra è realizzata con i migliori 40 disegni ricevuti. Il pubblico potrà votare i disegni esposti e il più votato riceverà un premio per la scuola di appartenenza dell’autore.

“Sulla Strada con Giulietta”, una serie di caricature di Marco Martellini ispirate al film “La strada” di Fellini. Omaggio a Giulietta Masina nel centenario della nascita.

L’altra anteprima invece sarà dedicata al Premio “Un Felliniano nel Mondo” che quest'anno verrà consegnato a due importanti personaggi legati a Federico Fellini. Mercoledì 17 novembre alle 21 al Cinema Fulgor il premio sarà consegnato a Ferruccio Castronuovo. Durante la serata, che sarà aperta da una introduzione musicale a cura di Rimini Classica (Quartetto EoS) verrà proiettato il documentario “Fellinopolis” di Silvia Giulietti, realizzato grazie a degli special del regista Ferruccio Castronuovo, nel dietro le quinte di alcuni dei capolavori di Fellini, “La città delle donne, E la nave va e Ginger & Fred”, risalenti al decennio ’76 - ’86.

L’altro premio “Un Felliniano nel Mondo” 2021 sarà invece consegnato durante la settimana del Festival a Ermanno Cavazzoni. Lo scrittore firmò con Fellini soggetto e sceneggiatura del film "La voce della luna" del 1990.