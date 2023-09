Le atmosfere anni '20 del grande Gatsby al Living di Misano

Una serata per rivivere le suggestive atmosfere anni '20 del grande Gatsby quella in programma per sabato 16 settembre al Living di Misano. La notte a tema di quello che è il più acuto ritratto dell'anima dell'età del jazz, con le sue contraddizioni e la sua magia, partirà con la cena spettacolo caratterizzata dalle performance di Minuz e Monica Harem. Per il dopo-cena balli fino all'alba con Dj Pietrelli. In caso di maltempo sarà allestita l'area al coperto del locale.