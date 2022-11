"Attente al lupo!", una serata a teatro contro la violenza di genere

Venerdì 25 novembre alle ore 21:00 al Teatro Villa, in collaborazione con il Comune di San Clemente, si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, con lo spettacolo Attente al lupo! - Appunti sparsi di sopravvivenza femminile, con Francesca Airaudo e Tiziano Paganelli.



Il “VillaClub” apre le porte alle ore 20:00, grazie un format tutto nuovo che sposa il piacere di stare insieme al Teatro! Nel corso della serata ”Signori: la mezza!" ci fa trascorrere una mezz'ora di pre-show in attesa della portata principale, fra chiacchiere e un buon bicchiere offerto. L'allestimento e il decor, a cura di Paul Mochrie, è la novità della nuova Stagione 2022/2023 del Teatro Villa.



Attente al lupo! Appunti sparsi di sopravvivenza femminile di e con Francesca Airaudo flauto e fisarmonica Tiziano Paganelli

Ne abbiamo fatta di strada noi donne. Ci siamo guadagnate pezzettino per pezzettino la nostra libertà. Ma le conquiste più importanti sono relativamente recenti. Negli anni sessanta viene sancita l’ incostituzionalità dell’art. 559 del codice penale, nel quale solo l’adulterio della moglie viene punito. Poi arriva il diritto al Divorzio, la legge sull’aborto e solo nel 1981 la cancellazione del Delitto d’onore e del matrimonio riparatore. Insomma il problema è antico, sepolto sotto quintali di pagine che tentano ogni volta di spiegare il perché di tanta violenza. Continueremo a cercare i perchè, ma forse sarebbe meglio prima cominciare a smontare i pregiudizi che rendono le donne ancora facile preda dei “lupi cattivi”. A proposito di lupi… scrive Perrault nel 1697 parlando di Cappuccetto Rosso: « Da questa storia si impara che i bambini, e specialmente le giovanette carine, cortesi e di buona famiglia, fanno molto male a dare ascolto agli sconosciuti; e non è cosa strana se poi il Lupo ottiene la sua cena. Dico Lupo, perché non tutti i lupi sono della stessa sorta; ce n’è un tipo dall’apparenza encomiabile, che non è rumoroso, né odioso, né arrabbiato, ma mite, servizievole e gentile, che segue le giovani ragazze per strada e fino a casa loro. Guai! a chi non sa che questi lupi gentili sono, fra tali creature, le più pericolose!»





Biglietti Villa Teatro Club

Intero 12,00€

Ridotto e residenti San Clemente 10,00€ (compresa consumazione)