Al centro giovani ci si incontra "Attivamente"

Al via la seconda stagione di "AttivaMente", la proposta per giovani coordinata da Gianmarco della Biancia a cura di Aps Pro Loco e finanziata dal Comune di San Giovanni in Marignano, che prevede un ciclo di incontri in programma ogni lunedì sera alle ore 20:30 presso il centro giovani White Rabbit.

La proposta è mirata a stimolare il dibattito ed il confronto dei giovani su varie tematiche di attualità di loro interesse. Questo avverrà attraverso il confronto guidato per sviluppare pensieri originali e critici su vari temi di attualità che toccano il vivere quotidiano dei giovani nella società. Film, musica, libri e teatro saranno il punto di partenza per stimolare il dibattito e il confronto delle idee.

Il calendario e le proposte, aperte a tutti i giovani, sono stati realizzati, per questa seconda edizione, da Gianmarco insieme ad un gruppo di giovani che ha seguito il progetto fin dal primo appuntamento dello scorso anno. Il calendario non è definitivo, in quanto potranno essere aggiunti incontri e proposte in corso d'opera.

Dopo l'incontro con Amnesty International dello scorso lunedì, proseguono gli appuntamenti sul tema Diritti e Giustizia. Sono già programmati per giovedì 27 ottobre un incontro con il Prof. De Carolis sulla pena di morte e per lunedì 31 ottobre un incontro sui diritti Lgbtq+.

È in programma inoltre un evento speciale eccezionalmente di venerdì; l’11 novembre sarà infatti ospite al centro giovani Claudio Fava, giornalista, scrittore, ex vicepresidente della Commissione Antimafia, che presenterà “Centoventisei”, il suo ultimo romanzo scritto con Ezio Abbate, ambientato nella Palermo dei giorni che precedono la strage di via D'Amelio. La serata sarà aperta a tutti.

Gli incontri dei lunedì di novembre saranno dedicati ad approfondire il problema dell’ambiente e del cambiamento climatico. Tra i vari incontri è previsto un appuntamento speciale lunedì 21 novembre al Teatro A. Massari (aperto a tutti e ad ingresso libero) dal titolo “Problema globale”: si tratta di una conferenza-spettacolo sulla fisica del Riscaldamento globale di e con Federico Benuzzi, docente di fisica, attore e divulgatore scientifico di Bologna.

“AttivaMente è stata una scoperta lo scorso anno, sia per la qualità degli argomenti trattati, che per la partecipazione dei giovani. Ci auguriamo anche quest'anno una così importante adesione che apre al dialogo e alla partecipazione, ma propone anche occasioni di confronto e riflessione per i giovani e per la comunità tutta".