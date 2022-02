AttivaMente si sposta a teatro con il musical “Sulla stessa barca”

Gli incontri di AttivaMente, dedicati ai giovani dai 16 ai 25 anni, a febbraio si spostano al Teatro Massari a San Giovanni in Marignano.

L’iniziativa, coordinata da Gianmarco della Biancia, si avvale del contributo di Marco De Carolis, docente del liceo Scientifico Marconi di Pesaro che ogni mese, dallo scorso novembre, propone ai ragazzi un tema che verrà poi sviluppato autonomamente nei lunedì successivi.

Finora i ragazzi hanno spaziato dalla filosofia alla letteratura, per poi parlare di musica e cinema.

Il mese di febbraio sarà completamente dedicato al teatro con una proposta davvero speciale: lunedì 7 febbraio, ore 20.30, l’incontro si svolgerà eccezionalmente al Teatro A. Massari dove andrà in scena lo spettacolo “Sulla stessa barca”.

Si tratta di un Musical proposto da Liceo Scientifico Marconi, Comitato Tre Ottobre, Compagnia del Kintsugi- MSM.OdV, liberamente ispirato alla storia di Enaiatollah Akbari tratta dal libro di Fabio Geda “Nel mare ci sono i coccodrilli” che tratta il delicato tema della migrazione.

I successivi incontri saranno tenuti dalla professoressa Giada Arcangeli che proporrà un laboratorio di improvvisazione teatrale in tre serate: introduzione al teatro fisico, vocal training metodo Staninslasvkij, improvvisazione scenica teatrale.

A marzo l'incontro che introdurrà il tema del mese sarà tenuto da Laura Mungherli e sarà sul linguaggio del corpo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, disponibili con super green pass