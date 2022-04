“Aulularia” di Paluto, un classico in scena al teatro Astra

Sabato 9 aprile, ore 21, per il quarto appuntamento della stagione di prosa 2022 al teatro Astra andrà in scena un classico tra i classici, Tito Maccio Plauto, con il suo testo forse più rappresentativo, “Aulularia”, o per alcuni “La Commedia della Pentola”. Lo spettacolo è diretto da Cristiano Roccamo e prodotto dalla compagnia Teatro Europeo platino - che cura l’intera stagione di prosa in svolgimento all’Astra. L’estate scorsa lo spettacolo ha concluso la stagione teatrale del Teatro Romano di Verona ed è attualmente in tournée in tutta Italia. Aulularia è una delle commedie che più ha influenzato il teatro seicentesco ma anche il cinema moderno: l’"L’Avaro" di Molière di fatto è quasi una copia autentica dell’opera di Plauto, e a rifarsi all'“Aulularia” è anche il film di Totò "47 morto che parla". Questa commedia è stata raccontata anche in un fumetto di Topolino, e più precisamente nella storia “Zio Paperone e la pentola d’oro”, dove i personaggi sono interpretati dai paperi Disney. ?Nell'allestimento di Teatro Europeo Plautino, compagnia che da anni si occupa di far rivivere i classici del commediografo latino, ipotetici edifici si affacciano su una piazza, per una versione di Aulularia che resta un omaggio alla storia della commedia occidentale: solo attori uomini ad interpretare anche i personaggi femminili. In Euclione si riconoscono Shylock, Arpagone, Fazio o un qualsiasi avaro di un mondo antico. Ambientato in un'epoca senza tempo, riscritto citando Shakespeare, Ariosto e Molière, lo spettacolo porterà in scena i tipi fissi plautini, che si muoveranno tra intrecci comici e sentimenti cinici e sarcastici, non solo della commedia Plauto, ma anche della moderna stand up comedy. Per l’occasione, con l’intento anche di avvicinare i giovani al teatro classico, l’Amministrazione ha coinvolto nuovamente i ragazzi under 25 che hanno preso parte al “forum” sul Piano Strategico Bim 2040, mettendo loro a disposizione trenta ingressi omaggio. La biglietteria del teatro aprirà il giorno dello spettacolo alle ore 20.00. Ingresso intero 15.00 euro, ridotto 12.00 euro. Biglietti in vendita anche su vivaticket.com.